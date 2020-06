दैनिक भास्कर Jun 17, 2020, 02:57 PM IST

वाराणसी. लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीनी सैनिकों के बीच पिछले एक माह से चल रहे टकराव ने सोमवार देर रात हिंसक रूप ले लिया था। वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर चीन के साथ झड़प में भारत के कमांडिंग ऑफिसर (कर्नल) बी संतोष बाबू समेत 20 जवान शहीद हो गए थे। इस हिंसक झड़प के बाद देश की जनता में काफी आक्रोश है। इसी को लेकर वाराणसी में विशाल भारत संस्थान के बैनर तले लोगों ने प्रदर्शन किया और 'धोखेबाज चीन मुर्दाबाद' के नारे लगाए। इस दौरान उन लोगों ने चीन का झंडा और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला जलाया।

इस अवसर पर विशाल भारत संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष डा० राजीव श्रीवास्तव ने कहा कि भारत की महिलाएं घर-गृहस्थी चलाती भी हैं और घर में प्रयोग होने वाले सामानों पर फैसला भी लेती हैं। महिलाओं ने तय किया कि घर की रसोई में, घर में कोई भी सामान चीन का बना हुआ इस्तेमाल नहीं करेंगे। यदि कोई सामान है तो उसकी होली जला देंगे। चीन का पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा। चीन को सबक सिखाने के लिये हर हिन्दुस्तानी तैयार है।

मुस्लिम महिला फाउण्डेशन की नेशनल सदर नाजनीन अंसारी ने कहा कि चीन की चालों को बेनकाब करेंगे। सांप छूछूंदर खाने वाले हमारे भारतीय सैनिकों के मनोबल से नहीं टकरा पायेंगे। इस बार चीन की औकात पता चलेगी।

Varanasi: People under the banner of an NGO Vishal Bharat Sansthan burn Chinese flag & effigy of Chinese President Xi Jinping. #IndiaChinaBorder pic.twitter.com/lIwsOAavdS