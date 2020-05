दैनिक भास्कर May 22, 2020, 02:22 PM IST

लखनऊ. राजस्थान के कोटा में फंसे बच्चों को यूपी वापस लाने पर खर्च के भुगतान के लिए राजस्थान सरकार ने 36 लाख रुपए का बिल भेजा है। इसे लेकर यूपी के उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि कोटा से बच्चों को वापस लाने के लिए राजस्थान सरकार ने बसों के लिए डीजल उपलब्ध करवाया था जिसके एवज में उन्हें 5 मई को ही 19 लाख रुपए का भुगतान करवा दिया गया था। शर्मा लखनऊ के लोकभवन में एक प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि बीते 8 मई को राजस्थान सरकार ने यूपी सरकार से 36 लाख रुपए की मांग की। जिसका भुगतान यूपी सरकार ने कर दिया है। जब कोटा से बच्चों को घर पहुंचाने के लिए राजस्थान सरकार ने पैसे वसूल लिए तो अब हमें मुफ्त में राजस्थान सरकार अपनी बसें क्यों भेजने लगी।

उन्होंने कहा कि अप्रैल में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) की 560 बसों से कोटा में पढ़ रहे बच्चों को प्रदेश वापस लाया गया था। इस दौरान यूपीएसआरटीसी की तरफ से राजस्थान सरकार से डीजल उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया गया था। मांग पूरी होने पर भुगतान भी करवा दिया गया था।

डीजल के 19 लाख रुपए का पहले ही हो चुका है भुगतान

शर्मा ने कहा कि 19 लाख रुपए यूपी सरकार ने राजस्थान परिवहन विभाग को भेजा था। इससे बसों में डीजल भराया गया। कांग्रेस द्वारा ऑफर की गई 1 हजार बसों में आधी तो खटारा थी। जबकि बाकी में डीजल भी जरूरतभर का नहीं था। ड्राइवरों ने भूख से परेशान होकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। हम अपने नागरिकों को ऐसी बसों से यात्रा की अनुमति नहीं दे सकते। कांग्रेस केवल इस मामले में राजनिति कर रही है। बसों के मुद्दे पर कांग्रेस-भाजपा के साथ-साथ यूपी और राजस्थान सरकार भी आमने-सामने आ गए हैं। दरअसल, राजस्थान सरकार ने यूपीएसआरटीसी को 36 लाख रुपये का बिल भेजा है। इस पर यूपीएसआरटीसी के प्रबंध निदेशक राजशेखर ने भी कहा कि कोटा में फंसे छात्रों को वापस लाने के लिए राजस्थान रोडवेज की 94 बसों का भी प्रयोग किया गया था। इसके लिए उनकी ओर से 36 लाख रुपये का बिल भेजा गया, जिसका भुगतान कर दिया गया है।

Our buses were used to bring back stranded UP students from Kota following UP Govt orders. 94 buses of Rajasthan Roadways were also used. Bill of Rs. 36 lakhs was raised by Rajasthan govt for the same, it has been paid now: Managing Director, UP State Road Transport Corporation pic.twitter.com/zvDckSSRP8