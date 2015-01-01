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आगरा में डेंटिस्ट की हत्या:पॉश इलाके में महिला डॉक्टर को चाकुओं से गोदकर मार डाला; डिश ठीक करने आए ऑपरेटर पर आरोप, पुलिस ने आरोपी को दबोचा

आगरा10 मिनट पहले
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मृतका की फाइल फोटो। महिला डॉक्टर की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है।
  • पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है
  • परिजनों ने हत्या को लेकर पुलिस को दी जानकारी

आगरा जिले के पॉश इलाके में शुक्रवार देर शाम एक महिला डॉक्‍टर की चाकुओं से गोदकर हत्‍या कर दी गई। मृतका के परिजन ने डिश ठीक करने आए केबल ऑपरेटर पर हत्‍या का आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस मामले को प्रेम-प्रसंग से जोड़कर देख रही है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। इस बीच पुलिस ने आरोपी को मामूली मुठभेड़ के बाद पकड़ लिया है। उसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

जानकारी के मुताबिक, कमला नगर इलाके में प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर अजय सिंघल अपनी डेंटिस्ट पत्‍‌नी डॉक्टर निशा (38) और दो बच्‍चों के साथ रहते हैं। परिजनों ने बताया कि शुक्रवार शाम को टीवी के केबल में दिक्‍कत आने पर ऑपरेटर शुभम को बुलाया गया। शुभम घर आया और उसने बच्चों को कमरे में रहने को कहा। इसी बीच जब निशा की चीख सुनाई दी तो बच्चे बाहर आए। इसके बाद शुभम ने उन्‍हें चाकू दिखाकर डराने का प्रयास किया। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में शुभम घर में आते-जाते दिखा है।

महिला डॉक्‍टर और आरोपी के बीच होती थी लंबी बातचीत
सूत्रों की मानें तो महिला डॉक्टर और शुभम के बीच फोन पर लगातार लंबी बातचीत होती थी। पुलिस को इसके सबूत मिले हैं। महिला डॉक्टर ने कुछ दिन पूर्व आरोपी शुभम की आर्थिक मदद कर ट्रांस यमुना क्षेत्र में मोबाइल की दुकान खुलवाई थी। दबे मुंह पड़ोसी भी दोनों की दोस्ती और पति के विरोध के बाद दूरी बनाने की बात कह रहे हैं। हालांकि पुलिस अभी सिर्फ आरोपी की पहचान होने की बात कह रही है।

घटना के आरोपी को छह घंटे में पुलिस ने दबोचा
कमला नगर क्षेत्र में हुई डॉक्टर निशा सिंघल की हत्या के आरोपी को पुलिस ने 6 घंटों के अंदर एत्माद्दौला थाना के 80 फुटा रोड पर हुई मुठभेड़ के बाद पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने बाइक सवार आरोपी को रोकने का प्रयास किया। इस दौरान बाइक सवार ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की जिसमें बाइक सवार घायल हो गया। बाद में बाइक सवार की पहचान आरोपी शुभम के रूप में हुई। पुलिस को बदमाश के पास से बाइक, एक तमंचा और लूटी हुई ज्वेलरी मिली है।

आईजी आगरा ए सतीश गणेश ने बताया कि पुलिस 80 फुटा रोड पर बढ़ते अपराध को लेकर चेकिंग चल रही थी। उसी दौरान बाइक पर सवार शुभम पाठक को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। लेकिन उसने बाइक रोकने की बजाय फायरिंग कर भागने लगा। पुलिस ने भी फायरिंग कर शुभम को पकड़ लिया। शुभम के पैर में गोली लगी है जिसे इलाज के लिए SN अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुभम के ठीक होने पर उससे पूछताछ की जाएगी।

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