Jun 09, 2020, 01:42 PM IST

गोरखपुर. कोरोनावायरस खतरे के बीच अस्पतालों में भीड़ न हो और लोगों को घर बैठे चिकित्सकीय सलाह मिल जाए, इसके लिए गोरखपुर में आज से टेली ओपीडी की शुरुआत की गई है। जिला प्रशासन ने बंगलुरू की कंपनी यूनीक सॉल्‍यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से बेवसाइट के साथ ऐप तैयार कराया है। जिसे कंपनी ने निशुल्क बनाया है। इससे मरीज घर बैठे अपना रजिस्‍ट्रेशन कराकर चिकित्‍सक को चुनने के बाद उससे सलाह और दवाईयां ले सकेगा। यदि चिकित्‍सक को दिखाने की आवश्‍यकता होगी, तो सटीक टाइम बताया जाएगा, जिस समय जाकर रोगी चिकित्‍सक से परामर्श और इलाज ले सकेगा। अभी तक 500 से अधिक लोगों ने चिकित्सकीय सलाह के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है।

इस तरह कर सकते हैं टेली ओपीडी की सुविधा का इस्तेमाल

एसडीएम सदर/जॉइंट मजिस्ट्रेट गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि ये देश की पहली टेली ऑनलाइन ओपीडी है। इसे बेहद लचीला बनाया गया है। रजिस्‍ट्रेशन के बाद चिकित्‍सक की फीस और परामर्श की आनलाइन व्‍यवस्‍था की गई है।उन्‍होंने बताया कि वेबसाइट www.doc4u.co, ईमेलः [email protected] पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा मोबाइल नंबर +91-9019740509 पर भी पंजीकरण कराकर जिस सरकारी और निजी चिकित्‍सक से सलाह लेनी है, ले सकते हैं। सलाह और दवा से काम चल गया तो ठीक, नहीं तो चिकित्‍सक से सटीक समय लेकर मुलाकात भी की जा सकती है।

सोगरवाल ने बताया कि इससे सरकारी अस्‍पतालों, सीएचसी, पीएचसी और निजी नर्सिंगहोम की ओपीडी में होने वाली भीड़ काफी हद तक कम होगी और घर बैठे सही चिकित्‍सक से सही इलाज भी मिल पाएगा। उन्‍होंने बताया कि आमतौर पर लोग गांव और दूर-दराज से सुबह ही चिकित्‍सक के यहां दिखाने के लिए चले आते हैं। नंबर नहीं आने पर भी दूसरे दिन भी आते हैं और दिनभर में पांच से छह घंटे बर्बाद करते हैं। इससे चिकित्‍सकों के यहां भीड़ भी बढ़ जाती है। उन्‍होंने कहा कि इसके माध्‍यम से अनायास होने वाली भीड़ को रोका जा सकेगा।

#IndiaFightsCorona Gorakhpur has launched a unique platform to provide health care at doorstep.Government and private facilities are linked with this platform #Gorakhpurmodel @PMOIndia @CMOfficeUP @ChiefSecyUP @spgoyal @AwasthiAwanishK @paramiyer_ @Dm_Gorakhpur @IASassociation pic.twitter.com/X270gpurmw