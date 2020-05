दैनिक भास्कर May 30, 2020, 04:39 PM IST

ग्रेटर नोएडा. उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक चाइनीज महिला की पिटाई का मामला सामने आया है। यह महिला एक मैनुपैक्चरर कम्पनी में काम करती है। महिला ने आरोपी पर उसकी डंडे से पिटाई करने का आरोप लगाया है। यह मामला एक आवारा कुत्ते को खाना खिलाने से जुड़ा है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।

ग्रेटर नोएडा की एटीएस ग्रीन पैराडाइसो हाउसिंग सोसाइटी में सुबह के वक्त कैरोल जू हुई नामक महिला टहल रही थी। इसी दौरान एक कुत्ता पीछे से आ गया और महिला ने उसे खाने को कुछ दे दिया। थोड़ी ही देर में उस कुत्ते ने एक पालतू कुत्ते पर हमला कर दिया। इससे नाराज कुत्ते के मालिक ने आकर चाइनीज महिला को पीटना शुरू कर दिया। पुलिस के मुताबिक इस मामले में जरूरी धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपी ने गुस्से में आकर महिला पर हमला किया क्योंकि जिस कुत्ते को महिला ने खाना खिलाया था, उसने आरोपी के पालतू कुत्ते पर हमला करने की कोशिश की।'

महिला ने इस पूरी घटना की शिकायत टि्वटर पर भी की

पीड़ित महिला ने इस पूरे घटना की शिकायत ट्विटर पर भी की। उसने पिटाई की वजह से चोटिल अपने शरीर के हिस्सों की फोटो भी शेयर की। डीसीपी (जोन 3) राजेश कुमार सिंह ने कहा, 'महिला को स्वास्थ्य परीक्षण के लिए ले जाया गया, जहां हमले की पुष्टि हुई। उसके हाथ, जंघे में चोट आई है।'

सोसाइटी के आरडबल्यूए प्रेजिडेंट ओमवीर सिंह ने बताया कि पीड़ित महिला पहले भी कई बार आवारा कुत्तों को परिसर के अंदर खाना खिला चुकी थी, जिसके लिए उन्हें मना भी किया गया था। घटना के दिन भी ऐसा ही हुआ। हालांकि किसी का कानून अपने हाथों में लेना गलत है।

Greater Noida: Chinese woman beaten up by man from her residential society after dispute over feeding of stray dogs.



"We've lodged case under relevant sections. Accused attacked her in anger after the stray dogs that she was feeding got into scuffle with his pet," says police. pic.twitter.com/M6BYh59VM3