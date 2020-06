दैनिक भास्कर Jun 17, 2020, 01:15 PM IST

ग्रेटर नोएडा. उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा स्थित सूरजपुर इलाके में बुधवार सुबह उस वक्त खलबली मच गई जब यहां यामाहा कंपनी की गोदाम में आग लग गई। इस घटना के बाद फौरन दमकल विभाग और पुलिस विभाग को सूचित किया गया। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की आठ गाड़ियों ने दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

अबतक इस आग की घटना में किसी के हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है। यामाहा के आटो पार्ट्स गोदाम में यह आग की घटना देखने को मिली। यह गोदाम नोएजा के सूरजपुर में स्थित है। आग के कारण अबतक लाखों का माल जलकर खाक हो चुका है। फिलहाल दमकल विभाग ने पूरे हालात को कंट्रोल कर लिया है।

मुख्य दमकल अधिकारी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि ग्रेटर नोएडा के थाना सूरजपुर क्षेत्र में स्थित मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी यामाहा के गोदाम में बुधवार सुबह चार बजे के करीब अचानक आग लग गई। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की आठ गाड़ियों ने दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

सीएफओ ने बताया कि इस घटना में करोड़ों का माल जलकर खाक हो गया है। जहां पर आग लगी थी वहां पर पैकेजिंग मैटेरियल व स्पेयर पार्ट्स रखे हुए थे। उन्होंने बताया कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है।

Greater Noida: A fire broke out at godown of an auto parts company, today morning. Fire tenders at the spot. Fire fighting operations underway. No casualties reported. pic.twitter.com/COUmzaDO2l