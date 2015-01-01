पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

हाथरस केस:फॉरेंसिक टीम के साथ तीसरी बार वारदात स्थल पहुंची CBI; खेत में महिला सिपाही को लिटाया, मां से खिंचवाकर क्राइम सीन का रिक्रिएशन कराया

हाथरसकुछ ही क्षण पहले
  • कॉपी लिंक
यह फोटो हाथरस में बूलगढ़ी के बाहर खेत की है। CBI ने शुक्रवार को पीड़ित परिवार से घटनास्थल पर पूछताछ की। जवाबों के आधार पर क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया गया है।
  • 14 सितंबर को चंदपा थाना क्षेत्र की एक युवती ने चार युवकों पर गैंगरेप का आरोप लगाया था, 15 दिन बाद हो गई थी मौत
  • हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की मॉनिटरिंग में CBI कर रही जांच, अफसर सीमा पाहूजा लोगों से कर रहीं पूछताछ

हाथरस में दलित युवती के साथ कथित गैंगरेप व उसकी मौत मामले की CBI बीते 25 दिनों से जांच कर रही है। शुक्रवार को एक बार फिर जांच टीम घटनास्थल पहुंची है। CBI के साथ FSL (विधि विज्ञान प्रयोगशाला) के एक्सपर्ट्स भी हैं। CRPF की सुरक्षा घेरे में पीड़ित परिवार भी घटनास्थल पर मौजूद है। CBI की अफसर सीमा पाहुजा परिवार वालों से बात कर क्राइम सीन का रिक्रिएशन करवा रही हैं। हर एक पहलु को बड़ी बारीकी से जांचा-परखा जा रहा है।

महिला सिपाही बनी पीड़ित, मेड़ की तरफ मां ने खींचकर दिखाया

CBI टीम को लीड कर रहीं डीएसपी सीमा पाहुजा ने पीड़ित की मां व भाई से घटनास्थल पर अलग-अलग बात की। इसके बाद महिला सिपाही को बाजरे के खेत में लिटाया गया, जहां परिवार के मुताबिक वारदात के बाद घायलावस्था में पीड़ित पड़ी हुई थी। इसके बाद मां ने महिला सिपाही को मेड़ की तरफ खींचकर दिखाया।

CBI अब तक पीड़ित परिवार के घर जाकर छह बार पूछताछ कर चुकी है। वहीं, पिता व दोनों भाईयों को दो बार कैंप कार्यालय बुलाकर पूछताछ की थी। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने CBI से पूछा है कि जांच कब तक पूरी हो जाएगी। 25 नवंबर को सुनवाई के दौरान स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके चलते CBI ने अपनी जांच प्रक्रिया तेज कर दी है।

दो दिन पहले CBI अफसरों ने भाई से किया था ये सवाल

बीते बुधवार को CBI अफसरों ने मृतका के भाई व उसकी मां को कैंप कार्यालय बुलाकर करीब तीन घंटे पूछताछ की थी। लेकिन इस बात CBI की पूछताछ पहले से काफी अलग था। यह खुलासा खुद मृतका के भाई ने मानवाधिकार संगठन पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी का प्रतिनिधि मंडल के सामने किया था। भाई ने कहा कि CBI उससे पूछ रही है कि तुम पर यह भी आरोप लग रहा है कि तुमने अपनी बहन को मारा है। इस पर भाई ने CBI अफसरों से ही सवाल किया कि क्या कोई अपनी मां-बहन को मारता होगा? यदि हम उसे मारते तो अपने घर पर ही मार सकते थे, खेत पर क्यों मारते? फिर उसकी बहन ने जिंदा रहते हुए अपने बयान में चार लोगों के नाम लिए हैं, जिन्होंने उसके साथ यह घटना की है। यदि हमें उसे मारना होता तो फिर हम उसे घायल अवस्था में थाने क्यों लेकर जाते?

क्या है पूरा मामला?

हाथरस जिले के चंदपा इलाके के बुलगढ़ी गांव में 14 सितंबर को 4 लोगों ने 19 साल की दलित युवती से कथित गैंगरेप किया था। आरोपियों ने युवती की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी और उसकी जीभ भी काट दी थी। दिल्ली में इलाज के दौरान 29 सितंबर को पीड़ित की मौत हो गई। मामले में चारों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। हालांकि, पुलिस का दावा है कि दुष्कर्म नहीं हुआ था। UP सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए एफिडेविट में भी यह बात कही थी।

इस मामले में योगी सरकार ने ही CBI जांच की सिफारिश की थी। 11 अक्टूबर को CBI की गाजियाबाद यूनिट ने चंदपा कोतवाली में दर्ज केस के आधार पर मुख्य आरोपी संदीप पर मामला दर्ज किया। 25 दिनों में अब तक CBI पीड़ित और आरोपियों व उनके परिवार वालों से पूछताछ कर चुकी है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली में पिछले 15 दिन में 11 बार एक्टिव केस बढ़े, बीते 24 घंटे में केरल में सबसे ज्यादा 6820 नए केस आए - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें