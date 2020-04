दैनिक भास्कर Apr 21, 2020, 02:33 PM IST

कानपुर. लॉकडाउन में पुलिस जरूरतमंदों की मदद कर खाकी का इकबाल मजबूत कर रही है। कुछ ऐसा ही मामला मंगलवार को कानपुर में देखने को मिला। यहां सेना के जवान की गर्भवती पत्नी ने टि्वट कर पुलिस से मदद मांगी। वह पांच माह से गर्भवती है। उसका ब्लड प्रेशर लो हो रहा था। पुलिस टीम ने महिला के घर पहुंचकर उसे डॉक्टर के पास पहुंचाया है। क्षेत्र में पुलिस के इस कार्य की चर्चा है।

कानपुर देहात के डेरापुर थाना क्षेत्र के डिलौली गांव निवासी स्वाती सिंह के पति आर्मी में हैं। इन दिनों उनकी तैनाती पंजाब में है। स्वाती गांव में बुजुर्ग सास-ससुर और दो वर्षीय बेटे के साथ रहती है। ससुर मानसिंह डायबिटीज मरीज हैं। स्वाति 5 माह की प्रेग्नेंट हैं, बीते दो दिनों से उनका ब्लड प्रेशर लो था। जिसकी वजह से उन्हे घबराहट हो रही थी। उनके पेट में दर्द की शिकायत थी। लॉकडाउन की वजह से स्वाती को डॉक्टर के पास ले जाने वाला कोई नहीं था। जब कोई मदद के लिए तैयार नहीं हुआ तो उन्होने टि्वट कर पुलिस से मदद मांगी।

महिला ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और 112 पीआरवी को टैग करते हुए लिखा 'मुझे डॉक्टर की जरूरत है, मैं प्रेग्नेंट हूं, मेरे पति आर्मी में हैं, मुझे डॉक्टर के पास ले जाने वाला कोई नहीं है, प्लीज हेल्प कीजिए' महिला के पोस्ट को संज्ञान में लेते हुए कानपुर देहात पुलिस को मदद के लिए आदेशित किया गया।

इसके बाद डेरापुर थाने की पुलिस ने ससुर मानसिंह के पास फोन कर पता नोट किया। कुछ देर बाद पुलिस उनके दरवाजे पर पहुंच गई। डेरापुर इंस्पेक्टर नीरज यादव ने बताया कि, फोर्स के साथ चौकी इंचार्ज को मौके पर भेजकर एक निजी वाहन से महिला को डॉक्टर के पास पहुंचाया गया। जहां रूटिन चेकअप कराया गया है।

@myogiadityanath @112UttarPradesh mujhe doctor ki jarurat h mai pregnant hu . Mere pati army me h mujhe doctor ke pas ke Jane vala koi nhi h please help kijiye 🙏🙏🙏🇮🇳