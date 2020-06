दैनिक भास्कर Jun 06, 2020, 04:39 PM IST

लखनऊ. बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष और पूर्व सीएम मायावती ने योगी सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जो लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर प्रदेश में आए हैं वो आज मनरेगा के तहत गढढ़े खोद रहे हैं। सरकार को उनके बारे में सोचना चाहिए।

मायावती ने शनिवार को ट्वीट करते हुए लिखा कि जब प्रवासी मजदूर आ रहे थे तब खासकर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बात पर जोर दिया था कि प्रवासी लोगों का उनकी योग्यता के हिसाब से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया भी। लेकिन उसके बावजूद भी देखने को मिल रहा है कि जो लोग बड़ी-बड़ी डिग्री लेकर प्रदेश में आए हैं आज वो मनरेगा के तहत गड्ढे खोद रहे हैं। सरकार को सोचना चाहिए कि जब लोग बड़ी-बड़ी डिग्री लेकर गड्ढे खोदेंगे तो इसका शिक्षा पर कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा।

मायावती ने कहा कि केंद्र सरकार कह रही है कि नई योजनाओं का विस्तार नहीं किया जाएगा, सिवाय पीएम गरीब कल्यान पैकेज और आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के। यह स्वागत योग्य कदम है। लेकिन इसका लाभ गरीब, श्रमिकों और बेरोजगार लोगों को मिलता नहीं दिख रहा है।

Central Government said there will be no further expenditure on new schemes, except PM Gareeb Kalyan Package & Aatma Nirbhar Bharat Abhiyan Package. It's a welcome step but its benefit should go to poor, labourers & unemployed people, which isn't happening: Mayawati, BSP Chief pic.twitter.com/KUHlT16axv