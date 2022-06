Hindi News

Memes On HOW CAN YOU Rok User Action On Angry Video Of Samajwadi Party Candidate Dharmendra Yadav Azamgarh

'HOW CAN YOU रोक' पर मीम्स: धर्मेंद्र यादव के गुस्से वाले वीडियो पर यूजर्स बोले- जब पुलिस दे टोक तो कहें हाऊ कैन यू रोक

आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव हारे सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव का वीडियो चर्चा में है। वीडियो में दिख रहा है कि वह पुलिसकर्मियों से नोकझोंक कर रहे हैं। धर्मेंद्र स्ट्रांग रूम में जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। इस पर उन्होंने गुस्से में पुलिसकर्मी से कहा, 'HOW CAN YOU रोक'। आप लोग हमें अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हो? आप मशीन बदलना चाहते हो?

काफी देर तक धर्मेंद्र यादव पुलिसकर्मियों से बहस करते रहे। इस बीच एक पुलिसकर्मी यह भी कहते नजर आया कि आप ऐसे बात नहीं कर सकते। हालांकि, धर्मेंद्र का गुस्सा शांत नहीं हुआ और वो उलझते रहे। अब सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र के 'HOW CAN YOU रोक' वाली बात पर मीम्स वायरल हो रहे हैं।

धर्मेंद्र पर सोशल मीडिया यूजर भी कई तरह के कमेंट कर रहे हैं, आप भी पढ़िए..