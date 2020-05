दैनिक भास्कर May 19, 2020, 02:49 PM IST

आगरा. उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के बीच राहत भरी खबर ऐसे प्रवासी मजदूरों के लिए है जो भीषण गर्मी में नंगे पांव सड़कों पर यात्रा करते हुए अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए आगरा पुलिस ने नई पहल करते हुए सड़कों पर खाने पीने का जरूरी सामान मुहैया कराने के साथ ही अब जूते-चप्पल भी फ्री में बांट रही है।

कोरोना लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूर का पैदल ही घर पहुंचने का सिलसिला जारी है। इस दौरान उन्हें तरह-तरह कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आगरा पुलिस कोरोना संक्रमण के दौर में एक अलग ही भूमिका में दिखाई दे रही है। एक ओर जहां पुलिस लॉकडाउन में वाहनों की चेकिंग का जिम्मा संभाले हुए हैं। वहीं दूसरी ओर प्रवासी मजदूरों को खाने-पीने व जरूरत की चीजें उपलब्ध कराने में भी जुटी है।

Agra: Police has set up stalls in Sadar Circle of the district to provide slippers & shoes to migrants. Vikas Jaiswal, Sadar CO says, "Migrant labourers are coming here from far away places, many of them on foot. That is why we have set up stalls providing free slippers". (18.05) pic.twitter.com/kwPJnoDgxd