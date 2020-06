दैनिक भास्कर Jun 25, 2020, 03:26 PM IST

लखनऊ. दक्षिणी-पश्चिमी मानसून उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार एक हफ्ते में पूरे प्रदेश में कहीं सामान्य तो कहीं भारी बारिश होगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि गुरुवार 25 जून से शनिवार 27 जून के बीच प्रदेश में कहीं हल्की, कहीं सामान्य और कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है। गुरुवार 25 जून को राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की चेतावनी भी जारी की गई है।

मौसम विभाग के लखनऊ केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक, अगले तीन घंटे में कानपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, प्रतापगढ़, संत रविदास नगर, वाराणसी और मिर्जापुर जिले में व आसपास के इलाकों में बारिश हो सकती है।

Rain/thundershowers&lightning are very likely to occur today during next three hours at a few places over Mathura, Hathras, Kannauj, Bulandshahar, Lalitpur, Jhansi, Kanpur Dehat, Jalaun, Raebareli, Amethi, Pratapgarh,Jaunpur, Varanasi, Ayodhya, Azamgarh Dist &adjoining areas: IMD