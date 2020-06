दैनिक भास्कर Jun 26, 2020, 07:00 PM IST

मेरठ. उत्तर प्रदेश में कोरोनावायरस का संक्रमण बढ़ने को लेकर उत्तर प्रदेश के छह जिलों मेरठ, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, बुलन्दशहर, हापुड़ और बागपत में रात्रिकालीन कर्फ्यू को दो घंटे बढ़ा दिया गया है। अब रात्रि आठ बजे से सुबह छह बजे तक कर्फ्यू रहेगा। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ प्रतिबंधित रहेगा। वाहनों के आने-जाने पर सख्त पाबंदी रहेगी। चालान और मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मुख्यमंत्री स्तर पर उच्चस्तरीय बैठक के बाद मेरठ मंडल को लेकर अपर मुख्य सचिव (चिकित्सा) ने कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए गाइडलाइन जारी की है।

Night curfew hrs in Noida,Meerut,Ghaziabad,Bulandshahr, Hapur&Muzaffarnagar revised;to be imposed from 8 pm-6 am. Those found without mask/spitting in public places to be penalised.Movement,except essential services, prohibited in containment zones: Meerut Divisional Commissioner