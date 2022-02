Hindi News

Local

Uttar pradesh

Nirmala Sitharaman UP Type Remark; Uttar Pradesh MLA Seats To Progress's Record

सीतारमण की डिक्‍शनरी का पता नहीं: ये हैं ठेठ UP-टाइप 6 बातें; जो भी पढ़ेगा, UP वालों की खिल्ली उड़ाने से पहले 100 बार सोचेगा

बजट भाषण के बाद निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉफ्रेंस में राहुल गांधी पर एक सवाल आया। वित्त मंत्री 3 सेकेंड चुप रहीं। फिर मुस्कुराते हुए बोलीं, "पंकज आपको जवाब देंगे।" पंकज ने दिया। उसके बाद निर्मला खिल्ली उड़ाते हुए बोंली, "आपने ठेठ UP-टाइप आंसर दे दिया।"

पता नहीं निर्मला की डिक्शनरी में ठेठ UP-टाइप का क्या मतलब है। लेकिन हम यहां 6 UP-टाइप चीजें बता रहे हैं। यकीनन निर्मला सीतारमण इन्हें देख लेंगी तो खिल्ली उड़ाने वाले अंदाज में आगे से UP-टाइप नहीं कहेंगी।

UP टाइप 1: सीमा पर लड़ने वाले सबसे ज्यादा UP के

16 मार्च 2021 को लोकसभा में बताया गया था कि देश में कुल 11 लाख 51 हजार 726 जवान सीमा पर तैनात थे। इसमें से 14.5%, यानी 1 लाख 67 हजार 557 सैनिक सिर्फ UP के हैं। दूसरे नंबर पर 7.7%, यानी 89 हजार 88 जवानों के साथ पंजाब है। UP का आधा। तीसरे पर 87 हजार 835 जवानों के साथ महाराष्ट्र है।

UP टाइप 2: देश चलाने वाले सबसे ज्यादा UP के

अब‌ तक भारत में कुल 18 प्रधानमंत्री बने हैं। इनमें से 9 UP से रहे हैं। इस वक्त देश में कुल 796 IAS अधिकारी हैं। इनमें से सबसे ज्यादा 548 अफसर UP के हैं। दूसरे नंबर पर 370 अधिकारियों के साथ MP है। प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट में कुल 30 मंत्री हैं। इनमें से 7, यानी 23% मंत्री UP-टाइप ही हैं।

UP टाइप 3: रामचरित मानस के राम और श्रीमद्भगवतद्गीता के कृष्‍ण UP के

जम्मू-कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रामायण और भगवान राम की पूजा होती है। भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए और बनारस के गंगाघाट पर तुलसीदास ने रामचरित मानस लिखी।श्रीमद्भगवत् गीता सिर्फ भारत में नहीं अमेरिका और इंग्लैंड तक में चर्चित ग्रंथ है। जिस भगवान कृष्‍ण ने गीता का उपदेश दिया वो मथुरा के हैं। इसे महार्षि वेदव्यास ने बद्रीनाथ में बैठकर लिखी। ब्रदीनाथ अब उत्तराखंड में है। 2000 तक वो उत्तर प्रदेश में ही था।

UP टाइप 4: हिन्दी को भाषा बनाने वाले UP के

हिंदी को भाषा के तौर पर विकसित करने वाले ही UP-टाइप हैं। इनमें बनारस के भारतेन्दु हरिश्चंद्र, रायबरेली के महावीर प्रसाद द्विवेदी, बस्ती के रामचंद्र शुक्त, बलिया के हजारी प्रसाद द्विवेदी, बनारस के प्रेमचंद्र और प्रयागराज के रामधारी सिंह दिनकर UP-टाइप ही हैं।

यही नहीं, कबीर जैसे समाज सुधारक और मलिक मोहम्मद जायसी जैसे लोगों को जोड़ने वाले कवि UP-टाइप हैं। आज करीब 54.5 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं जिनमें से 42.5 करोड़ उसे अपनी पहली भाषा मानते हैं।

UP टाइप 5: दूसरे सबसे ज्यादा अनाज पैदा करने वाले किसान UP के

साल 2020-21 की GDP में कृषि की हिस्सेदारी 17.8% से बढ़कर 19.9% हुई। इसमें 34% गेंहू अकेले UP ने पैदा किया था। इसी साल देश में कुल 308 मिलियन टन अनाज पैदा किया। इसमें बंगाल के बाद UP ने सबसे ज्यादा अनाज पैदा किया।

UP टाइप 6: सदी का महानायक यूपी का

इंटरटेनमेंट की दुनिया में सबसे बड़ी कामयाबी हसिल करने वाले अमिताभ बच्चन UP के प्रयागराज के हैं। उन्होंने हिंदी-अंग्रेजी समेत 6 भाषाओं में 200 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। इनका टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति के 2021 के 12 सीजन तक टॉप TRP वाला शो रहा है।