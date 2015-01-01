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  • Noida's Administration Cautious About The Return Of Corona, Only 100 People Will Be Able To Participate In Marriage And Other Programs.

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कोरोना की दूसरी लहर को लेकर अलर्ट:दिल्ली-नोएडा बार्डर पर हो रही रैंडम चेकिंग, शादी- विवाह एवं अन्य कार्यक्रमों में केवल 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे

नोएडा10 मिनट पहले
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दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों ने नोएडा प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। नोएडा ने कोविड प्रोटोकाल जारी करते हुए कहा है कि शादी एवं अन्य सार्वजनिक समारोहों में एक साथ 100 से ज्यादा लोग नहीं शामिल हो सकते हैं।
  • नोएडा के कमिश्नर ने की प्रोटोकाल का पालन करने की अपील
  • प्रोटोकाल तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश

कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन दिल्ली-नोएडा बॉर्डर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम कोरोना की रैंडम जांच कर रहा है। वहीं, जिला प्रशासन ने शनिवार को शादी समारोह व अन्य कार्यक्रमों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या सीमित कर दी है। डीएम सुहास एल वाई का कहना है कि अब शादी-विवाह और अन्य कार्यक्रमों में 100 ही लोग शामिल हो सकेंगे। अगर कोई भी कोविड-19 के प्रोटोकॉल तोड़ेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

डीएम सुहास एल वाई ने बताया कि शासन के निर्देश पर जिले में आयोजित होने वाले समारोह शादी-विवाह और दूसरे आउटडोर-इंडोर कार्यक्रमों में 100 से ज्यादा व्यक्ति हिस्सा नहीं ले सकेंगे। शासन ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यह निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि नियम का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में आयोजित होने वाले सभी प्रकार के समारोह, शादियों और अन्य कार्यक्रम पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं।

पुलिस कमिश्नर ने की प्रोटोकॉल का करने की अपील
नोएडा के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह का कहना है कि गौतम बुद्ध नगर में अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है। जिले में निरंतर कोरोना के संक्रमित व्यक्ति मिल रहे हैं। उन्होंने जिले के लोगों से अपील करते हुए कहा है कि कोरोना से सुरक्षित रहने के लिए कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करें। सभी घर से बाहर निकलने पर मास्क का प्रयोग करें।

बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें

इसके साथ ही मार्केट और सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। सार्वजनिक स्थानों, व्यावसायिक संस्थानों में सैनिटाइजेशन का कार्य चल रहा है। सभी साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखते हुए बार-बार हाथों को धोएं। कमिश्नर का कहना है कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन न करने वालों के खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई कर रही है।

दिल्ली में बढ़ते मरीजों ने बढ़ाई नोएडा प्रशासन की चिंता
दिल्ली में बढ़ते कोरोना मरीजों को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन सख्ती बरत रहा है। दिल्ली-नोएडा के बीच चिल्ला और डीएनडी पर स्वास्थ्य विभाग की टीम कोरोना रैंडम जांच कर रही है। इस दौरान कोरोना पॉजिटिव पाए जाने वाले व्यक्ति को नोएडा में एंट्री नहीं दी जा रही है।

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