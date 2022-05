Hindi News

भास्कर के कैमरे पर OP राजभर: योगी से पूछा- ईद में लोग सड़क पर नमाज नहीं पढ़ पाए...क्या कांवड़ यात्रा निकलने देंगे?

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने योगी के मंत्री दयाशंकर सिंह से मुलाकात के बाद भाजपा में जाने की अटकलों पर फुल स्टॉप लगा दिया है। उनका कहना है, "सपा के साथ हमारे गठबंधन में फिलहाल सब ALL IS WELL है।"

राजभर दैनिक भास्कर से बातचीत में 8 सवालों पर खुल कर बोले। इस दरमियान उन्होंने भी एक सवाल सीएम योगी से पूछा है। सवाल है- सीएम योगी ने ईद के दिन सड़क पर नमाज नहीं होने दी, लेकिन क्या सावन में वो सड़क पर कांवड़ यात्रा होने देंगे? खैर योगी अभी अपने घर गए हैं। इसलिए उनका जवाब आने में थोड़ी देर लग सकती है। तब तक आप बारी-बारी सुभासपा चीफ के जवाबों को पढ़िए। उससे पहले इस पोल में हिस्सा लीजिए।

सवाल 1: योगी सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह से आपकी मुलाकात के क्या मायने हैं, क्या दोबारा बीजेपी से जुड़ने का मन बना लिए हैं?

जवाब: हम अपने क्षेत्र के कुछ काम के सिलसिले में उनसे मिलने गए थे। अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से बलिया जाने पर नीचे उतरने के लिए कोई कट नहीं है। हम परिवहन मंत्री से इस संबंध में एक विधायक के तौर पर मिलने गए थे। ये एक औपचारिक मुलाकात थी। इस दौरान कोई भी राजनीतिक बातें नहीं हुईं। हमने बलिया में एक नए बस डिपो के सिलसिले में भी उनसे चर्चा की है।

सवाल 2: दयाशंकर सिंह ने आपसे मुलाकात के बाद कहा है कि राजनीति में कुछ भी संभव है। क्या भाजपा आपका साथ दोबारा चाहती है?

जवाब: उनका ऐसा कहना स्वाभाविक है क्योंकि 2017 के चुनाव के बाद यही BJP के लोग कहते थे कि राजभर हमारी कृपा से जीते हैं, बड़ा ढिंढोरा पीटे। हमने 2019 में उन्हें छोड़ दिया। 2022 का चुनाव हुआ। हमने उन्हें एहसास दिला दिया कि हम आपकी कृपा से नहीं बल्कि हमारी कृपा से आपकी सरकार बनी थी। 53 सीटें हार गए, जो ओमप्रकाश ने अपने गठबंधन को जितवाई हैं।

सवाल 3: यूपी में सबसे ज्यादा लाउडस्पीकर हटाए गए। ईद पर किसी ने सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी, इस पर क्या कहेंगे?

जवाब: 5 साल से सरकार BJP की ही रही है। आज क्या जरूरत पड़ गई। पांच साल पहले लोगों को क्यों नहीं सड़क से हटाया गया। देखते हैं सावन में होने वाली कांवड़ यात्रा क्या सड़क पर होगी। ऐसा हुआ तो अब सड़क से हटाए जा रहे लोग उंगली उठाएंगे कि सरकार जाति-धर्म को देखकर काम कर रही है।

सवाल 4: चंदौली की घटना और ललितपुर रेप मामले पर आप ट्विटर पर इतना शांत क्यों हैं?

जवाब: ऐसा नहीं है, मैंने तो घूम-घूमकर इसके खिलाफ आवाज उठाई है। देखिए इस सरकार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल है। चंदौली में बच्ची पहले जिंदा थी, जब पुलिस घर गई है उसके बाद लड़की की मौत हुई है। इस मामले में पुलिसवालों पर 302 का मुकदमा लगाना चाहिए योगी सरकार को। ललितपुर के SHO पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं योगी।

अब यही काम घुरहू निरहू पवारू और कतवारू करें तो तुरंत पुलिस उठाकर जेल में डाल देगी। लेकिन रक्षक ही अगर भक्षक बन जाए तो ये सरकार क्यों कुछ नहीं करती है। सरकार अपराधियों की जाति देखकर नहीं उनका अपराध देख कर कार्रवाई करे।

सवाल 5: आप सपा के गठबंधन साथी हैं, शिवपाल और अखिलेश के बीच मतभेद सुलझाने क्यों आगे नहीं आ रहे?

जवाब: देखिए पहली बात तो शिवपाल गठबंधन के साथी नहीं हैं। वो समाजवादी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़े हैं, तो उन पर कुछ भी कहना सपा का विषय है। हम गठबंधन के जो साथी हैं, चाहे वो जयंत हों, कृष्णा पटेल हों, चाहे संजय चौहान जी हों या फिर मैं हूं। हमें उनकी पार्टी के नेताओं के बीच लड़ाई से क्या मतलब है। हम उनके मैटर में पंचायत नहीं कर सकते हैं। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि हमारे साथ सपा के गठबंधन में सब ALL IS WELL चल रहा है।

सवाल 6: आप तो सीतापुर जेल में बंद आजम खान से मिलने जा रहे थे, ये मुलाकात कब होगी?

जवाब: आजम सपा के बड़े नेता हैं, 4 बार पार्टी को जिताने में उनकी अहम भूमिका रही है। राजनीति का बड़ा अनुभव भी रखते हैं। हमारी आदत है कि हम ऐसे नेताओं के साथ घंटा-सवा घंटा बैठकर के उनसे कुछ सीखते हैं। 2022 में हमसे क्या गलती हो गई, 2024 के लिए क्या तैयारी की जाए। इन बातों को समझने के लिए हम उनसे मिलना चाहते हैं। उनके वकील से बात चल रही है, जल्दी ही हमारी मुलाकात होगी।

सवाल 7: भाजपा ने 2024 पर अभी से मंथन शुरू कर दिया है। सुभासपा की तैयारी कहां तक पहुंची है?

जवाब: हमसे ज्यादा कौन तैयारी कर सकता है। मैं खुद डेली 8 से 9 गांव घूम रहा हूं और संगठन को मजबूत कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बैठे हैं। हमारे संगठन के लोग गांव-गांव चौपाल लगा रहे हैं। जैसे भाजपा 24 घंटे चुनावी मूड में रहती है। हम भी हमेशा तैयार रहते हैं, चाहे जब चुनाव करवा लो।

सवाल 8: आप सपा के साथ अपने गठबंधन को कितने लंबे समय तक के लिए देख रहे हैं?

जवाब: देखिए कोई भी गठबंधन स्थाई नहीं होता है कि बहुत लंबे समय तक चले। हां जैसे हम 2022 में मिलकर लड़े 2024 में लड़ेंगे। इसके बाद भी जरूरत पड़ेगी तो मिलकर लड़ेंगे। बात ये है कि गठबंधन होते रहते हैं। जैसा गठबंधन का रिजल्ट आता है दोस्ती वैसे ही चलती है।