दैनिक भास्कर Jun 08, 2020, 10:03 AM IST

लखनऊ. भले ही कोरोनावायरस के खिलाफ लड़ाई में उत्तर प्रदेश को लेकर देश में सियासत हो रही हो, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों की पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की मीडिया मुरीद हो गई है। पाकिस्तान के चर्चित अखबार द डॉन के संपादक फहद हुसैन ने कोरोनावायरस की रोकथाम के लिए सीएम योगी द्वारा उठाए गए कदमों की तारीफ की है। उन्होंने पाकिस्तान की इमरान सरकार की तुलना में यूपी सरकार को बेहतर बताया है। साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र की तुलना भी की है।

यूपी ने कड़ाई से लॉकडाउन का पालन कराया, हम नहीं कर सके: फहद

फहद हुसैन ने एक ग्राफ को ट्वीट करते हुए लिखा- सावधानी से इस ग्राफ को देखें। पाकिस्तान का प्रति किलोमीटर जनसंख्या घनत्व यूपी से कम और जीडीपी प्रति कैपिटा अधिक है। यूपी ने लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया, जबकि हम (पाकिस्तान) नहीं कर सके। लिहाजा, मृत्यु दर में अंतर सामने है। संपादक ने महाराष्ट्र की तुलना भी की है। साथ ही लिखा है कि यूपी में मृत्यु दर जहां पाकिस्तान से कम है, वहीं महाराष्ट्र में ज्यादा, जबकि वहां युवा आबादी और जीडीपी प्रति कैपिटा अधिक है। हमें यह जानना चाहिए कि उत्तर प्रदेश ने क्या सही फैसले किए और महाराष्ट्र ने क्या गलतियां कीं? उन्होंने बताया कि, पाकिस्तान की आबादी जहां 208 मिलियन (20.80 करोड़) है, वहीं, उत्तर प्रदेश की आबादी 225 मिलियन (22.50 करोड़) है। लेकिन पाकिस्तान के मुकाबले उत्तर प्रदेश में मौतों की दर काफी कम है।

While Indian state of UP has lower mortality rate than Pakistan, Maharashtra has higher rate despite younger population & higher GDP/capita. We must know what UP did right & Maharashtra did wrong to learn right lessons (2/2)#COVIDー19 @zfrmrza @DrMusadikMalik @Rashidlangrial