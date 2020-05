दैनिक भास्कर May 21, 2020, 09:17 AM IST

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों को वापस लाने को लेकर कांग्रेस और यूपी सरकार के बीच सियासी खींचतान जारी है। बुधवार को नोएडा डीएनडी पर कांग्रेस द्वारा लाई गई बसों को पुलिस ने कब्जे में ले लिया और आगरा सीमा पर आईं बसें वापस लौटा दी गईं। इस बीच जमानत मिलने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को लखनऊ से पहुंचीं पुलिस ने फिर गिरफ्तार कर लिया। बाद में लखनऊ में उनका मेडिकल कराया गया। उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया जहां से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में पीजीआई के पास बनी अस्थायी जेल भेज दिया गया।

आगरा में कांग्रेस नेताओं के साथ किया था प्रदर्शन

इससे पहले मंगलवार को अजय कुमार लल्लू ने आगरा के पास राजस्‍थान-यूपी बॉर्डर पर कांग्रेस के नेताओं को साथ लेकर जमकर प्रदर्शन किया था। लॉकडाउन के दौरान नियमों को तोड़ने के चलते पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अजय को हिरासत में ले लिया था और फतेहपुर सीकरी थाने ले गई थी। बाद में अजय को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके साथ इस दौरान मथुरा के पूर्व विधायक प्रदीप माथुर भी थे।

आगरा सीमा पर आईं बसें वापस हुईं

बुधवार की सुबह कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि आगरा की सीमा पर खड़ी बसों को अनुमति नहीं मिलने पर शाम तक बसों की वापसी शुरू कर दी जाएगी। कांग्रेस के आरोप के जवाब में उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने प्रियंका गांधी पर धोखाधड़ी के साथ आपराधिक कृत्य करने का आरोप लगाया। दूसरी ओर, प्रियंका ने फेसबुक लाइव के जरिए सरकार पर हमला बोला।

A Lucknow Court has sent UP Congress President Ajay Kumar Lallu to judicial custody for 14 days. He was arrested in connection with protest by party leaders over issue of movement of buses arranged by Congress for migrant labourers. He'll be lodged in a temporary jail. (file pic) pic.twitter.com/jZMqSmeQH9