दैनिक भास्कर Jun 20, 2020, 02:48 PM IST

प्रयागराज. कोरोनावायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही एक मात्र उपाय है। रेलवे स्टेशनों पर चेकिंग के दौरान लगने वाली भीड़ को रोकने के लिए उत्तर मध्य रेलवे ने नया तरीका खोज निकाला है। प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन पर अब रेलवे ने संपर्क रहित टिकट जांच सुविधा की शुरुआत की है।

अधिकारियों का कहना है कि यह नई प्रक्रिया ठीक वैसे ही है जैसे एयरपोर्ट पर बोर्डिंग होती है। इसके तहत स्टेशन पहुंचने वाले यात्रियों को पहले चार नए चेक-इन काउंटरों के साथ एक बोर्डिंग हॉल में ले जाया जाता है। ये काउंटर पूरी तरह से संपर्क रहित हैं।

जंक्शन रेलवे स्टेशन पर बने चारों काउंटर पर पहले यात्रियों के टिकट की जांच क्यूआर कोड के माध्यम से की जाती है। यात्रियों को अपना टिकट और आईडी कैमरे के माध्यम से रेलवे के कर्मचारियों को दिखाना होगा। यह डुअल डिस्प्ले द्वारा यात्री और टिकट चेकिंग स्टाफ दोनों को दिखाई देगा।

कॉन्टैक्टलेस टिकट चेकिंग से बनी रहेगी सोशल डिस्टेंसिंग

रेलवे का कहना है कि तकनीक के इस्तेमाल से कर्मचारियों और यात्रियों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। इसके अलावा कॉन्टैक्टलेस टिकट चेकिंग सुविधा ट्रेन में खाली बर्थ की पहचान करने में भी मदद करती है जो यात्रियों को बर्थ की बेहतर उपलब्धता के लिए अगले स्टेशन पर भेज दिया जाता है।

Automatic QR code based ticket scanning system is being used for check-in at Prayagraj Junction. "In each glass separated counter two-way display TFT monitors are installed with a web cam and a printer to issue tickets amid #COVID19", says Northern Railways CPRO. (18/06/20) pic.twitter.com/MAxPALptPZ