दैनिक भास्कर Apr 30, 2020, 09:55 PM IST

सहारनपुर. लॉकडाउन के चलते हर जगह वायु प्रदूषण लगभग खत्म सा हो गया है। दृश्यता इतनी ज्यादा हो गयी है कि उत्तराखंड के बगल जिलों से लंबी दूरी पर स्थित पहाड़ियां साफ आंखों से नजर आ जा रही है। कुछ ऐसा ही सहारनपुर में देखने को मिला। जहां कैमरे से अपर रेंज की हिमालयन पहाड़ियों के सुंदर दृश्य कैमरे में कैद हो गए।

सहारनपुर में पेशे से इनकम टैक्स अफसर दुष्यंत कुमार सिंह ने रविवार को अपने कैमरे से अद्भुत दृश्य कैमरे में कैद किए। दुष्यंत ने बताया कि रविवार को बारिश हुई थी। जिसके बाद का दृश्य देख कर मैं चौंक गया। आसमान बिल्कुल साफ था। सामने बर्फीली पहाड़ियां नजर आ रही थीं। उन्होंने बताया कि चकराता से ऊपर की ओर गंगोत्री यमुनोत्री पर्वत श्रंखला की बंदरपूंछ आदि की पहाड़ियां साफ दिखाई दे रही थीं, जिन्हें उन्होंने अपने कैमरे में कैद किया हैं।

सहारनपुर के फॉरेस्ट कंजर्वेशन अधिकारी ने बताया कि बीते 26 अप्रैल को बारिश के बाद आसमान साफ था। प्रदूषण भी लगभग लॉकडाउन की वजह से 35% कम हो गया था। ऐसे में गंगोत्री और त्रिशूल रेंज की हिमालयन पहाड़ियां साफ दिखाई दे रही थी। हालांकि इन पहाड़ियों की जिले से लगभग 200 किमी की दूरी है। लेकिन कम प्रदूषण की वजह से इन पहाड़ियों का दिखना संभव हुआ है।

यमुनोत्री से सहारनपुर की एरियल डिस्टेंस 145 किमी है, जबकि गंगोत्री से सहारनपुर की एरियल डिस्टेंस 175 किमी। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर मौसम पूरी तरह से साफ हो, तथा बीच में कोई पहाड़ न हो, तो इतनी दूरी की पर्वतश्रंखलाओं को काफी ऊंचाई से देखा जा सकता है। खासकर इस समय पर्यावरण प्रदूषण में 40 फीसदी गिरावट दर्ज की गई है, तथा एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी एक्यूआइ लेवल 70 पर पहुंच गया है, तो यह माना जा रहा है कि संभव है कि यमुनोत्री-गंगोत्री की पहाड़ियां नजर आ रही हों।

आईएफएस रमेश पांडेय ने तस्वीर को किया ट्वीट

Snow capped peaks of Himalaya are now visible from Saharnpur !

Lockdown and intermittent rains have significantly improved the AQI. These pictures were taken by Dushyant, an Income Tax inspector, from his house at Vasant Vihar colony on Monday evening. #lockdowneffect #nature pic.twitter.com/1vFfJqr05J