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लखनऊ में आस्था का सैलाब:तस्वीरों में देखिए यूपी में छठ महापर्व का समापन, बिना सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के दिखे श्रद्धालु

लखनऊ20 मिनट पहले
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शनिवार को छठ महापर्व का समापन हो गया । इस मौके पर लखनऊ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखाई दी।
  • छठ पूजा का शनिवार को समापन हो गया
  • लखनऊ में पुलिस कमिश्नर भी पहुंचे घाटों पर जायजा लेने

कोरोना संकट के बावजूद लखनऊ में छठ पर्व को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। छठ पूजा के अंतिम दिन शनिवार को उगते सूर्य को व्रतियों ने अर्घ्य दिया। गोमती नदी के किनारे बनाए गए घाट पर पहुंचकर महिलाओं ने चौथे दिन व्रत सम्पन्न किया।

पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने सुबह घाटों का जायजा लिया। पुलिस कमिश्नर की ओर से पूजा के दौरान आवागमन को सुगम बनाये रखने के लिए व अन्य प्रबंधन प्रणाली को प्रभावी बनाये संबंधित दिशा निर्देश दिए गए थे।

छठ महापर्व के दौरान घाटों पर उमड़ी आस्था।
छठ महापर्व के दौरान घाटों पर उमड़ी आस्था।

छठ पर्व पर लखनऊ के प्रमुख घाटों तथा आवागमन को सुगम बनाये रखने वाले पाइंटों को भी चेक किया गया। मास्क न लगाने को पुलिस ने टोकते हुए मास्क लगाने की अपील की।

महापर्व के दौरान व्रती महिलाओं की भीड़।
महापर्व के दौरान व्रती महिलाओं की भीड़।

घाटों के आसपास लगने वाले सांस्कृतिक पंडाल के आसपास महिला पुलिस कर्मियों की ड्यूटी व गुंडा दमन दल की प्रभावी कार्यप्रणाली को भी चेक किया गया। पूजा के पहले दिन से घाटों के आसपास एसडीआरएफ के जवानों की भी तैनाती व गोताखोरों को घाटों की निगरानी करते रहने के लिए तैनात कर दिया गया था।

छठ के दौरान पूजा करती महिलाएं।
छठ के दौरान पूजा करती महिलाएं।
छठ पर्व के दौरान लखनऊ में घाटों पर पहुंचे लोग।
छठ पर्व के दौरान लखनऊ में घाटों पर पहुंचे लोग।
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