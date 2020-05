दैनिक भास्कर May 21, 2020, 10:12 AM IST

रामपुर. उत्तर प्रदेश के रामपुर में शिवसेना के नेता और सभासद पति अनुराग शर्मा को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अज्ञात बदमाशों ने बुधवार देर रात गोली मारी। इलाज के दौरान अनुराग शर्मा की मौत हो गई। अनुराग शर्मा शिवसेना के पूर्व जिला संयोजक भी थे। उनकी पत्नी बीजेपी से सभासद हैं। अनुराग शर्मा की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया और इस दौरान तोड़फोड़ भी हुई।

बताया जा रहा है कि नगर पालिका रामपुर के वार्ड 4 की सभासद शालिनी शर्मा के पति अनुराग शर्मा को अज्ञात बदमाशों ने ज्वाला नगर में गोली मार दी। बताया जा रहा है कि अनुराग शर्मा पर हत्या और डकैती समेत करीब तीन दर्जन मुकदमे थे। हिस्ट्रीशीटर होने के बावजूद वह राजनीति में काफी सक्रिय थे। उनकी पत्नी अपने वार्ड से कई बार से लगातार सभासद हैं।

मुरादाबाद जोन के आईजी रमित शर्मा भी घटना स्थल पहुंचे और मुआयना कर जिला अस्पताल पहुंचकर परिजनों से बात की और हत्या के जल्द खुलासे का भरोसा दिलाया। एसपी रामपुर शगुन गौतम ने बताया कि अनुराग शर्मा स्कूटी से अपने घर जा रहे थे। उनको 2 गोलियां मारी गई है, जिससे उनकी मौत हो गई।

Rampur: Anurag Sharma, a former Shiv Sena leader who also had several cases registered against him, was shot at by unidentified assailants last night. He later died at a hospital following which it was vandalised allegedly by his supporters. pic.twitter.com/xtpMKrC7AN