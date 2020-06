दैनिक भास्कर Jun 07, 2020, 06:45 PM IST

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में आई तेजी थमने का नाम नहीं ले रही है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 433 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या अब 10536 हो गई है। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने एक बार फिर अपील की कि घर से अनावश्यक रूप से न निकलें। संक्रमण से बचाव ही एक मात्र रास्ता है, इस पर सभी लोगों को ध्यान देना चाहिए।

लखनऊ में रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रमुख स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि हम लगातार अपनी टेस्ट क्षमता बढ़ा रहे हैं। कल 11308 सैंपल टेस्ट किए गए और प्रयोगशालाओं को 11021 सैंपल भेजे गए, टेस्टिंग की संख्या को जल्द ही प्रतिदिन 15 हजार तक बढ़ाया जाने का लक्ष्य है। कल 5-5 सैंपल के 1084 पूल लगाए गए और 10-10 सैंपल के 127 पूल लगाए गए। 10 सैंपल वाले 127 में से 17 पूल पॉजिटिव पाए गए। 5 सैंपल वाले 128 पूल पॉजिटिव पाए गए।

उन्होंने कहा कि आरोग्य सेतु ऐप का हम निरंतर उपयोग कर रहे हैं। ऐप से जिन लोगों को अलर्ट जारी होता है उन्हें हम अपने कंट्रोल रूम से फोन करवाते हैं। साथ ही जिन्हें भी अलर्ट जारी होता है, उनकी सूचना हम सम्बंधित जिलों को भी देते हैं ताकि वे भी उनसे बातचीत करके उनका हाल-चाल ले सकें।

सरकार की सलाह- आवश्यक न हो तो घर से बाहर न निकलें

अमित मोहन प्रसाद ने एक बार फिर अपील की कि घर से अनावश्यक रूप से न निकलें। संक्रमण से बचाव ही एक मात्र रास्ता है, इस पर सभी लोगों को ध्यान देना चाहिए। साथ ही बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं या जिन लोगों को पहले से कोई बीमारी जैसे डायबिटीज, कैंसर, किडनी आदि की बीमारी है तो इन लोगों से दूर रहें ताकि इन्हें किसी प्रकार का संक्रमण न होने पाए।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर यथासम्भव दो गज की दूरी अवश्य बनाकर रखें। प्रत्येक भवन या कार्यालय, धर्मस्थल, होटल, रेस्टोरेंट या मॉल में अंदर जाने से पहले अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का उपयोग अवश्य करें। छींकते, खांसते समय मुंह और नाक को ढंक कर रखें। यदि किसी को कोई लक्षण प्रतीत हो, तो वे तत्काल स्वास्थ्य विभाग के हेल्पलाइन नम्बर- 1800 180 5145 पर सम्पर्क करके सलाह ले सकते हैं।

ASHA workers are visiting the homes of labourers who have returned from other state. So far, ASHA workers have reached to 13,60,119 such labourers&1199 of them have been found #COVID19 symptomatic. Their samples are being collected for testing: Principal Secy (Health) AM Prasad pic.twitter.com/ceT3krNuhm