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स्कूल परिसर में ही हत्या:प्रेम सम्बंधों में अनबन के चलते शिक्षक ने सहायक अध्यापिका को गोली मारी, स्कूल के कार्यालय में वारदात को दिया अंजाम

सीतापुर22 मिनट पहले
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शनिवार को विद्यालय में छुट्टी के समय किसी बात को लेकर दोनो में विवाद हो गया और आगबबूला जिसके चलते शिक्षक अमित ने महिला टीचर की गोली मारकर दी और मौके से फरार हो गया।
  • पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज किया केस
  • जिले के मानपुर के पकरिया गांव का मामला

उत्तर प्रदेश के सीतापुर में प्रेम सम्बंधों में हुए विवाद के चलते एक शिक्षक ने सहायक अध्यापिका की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी। हत्यारे शिक्षक ने इस सनसनीखेज वारदात को स्कूल परिसर में ही अंजाम दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी समेत पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंच गए और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी हैं।

जानकारी के अनुसार, हत्या की यह वारदात मानपुर थाना क्षेत्र के पकरिया गांव की है। यहां के प्राथमिक विद्यालय पकरिया में लखनऊ निवासी आराधना राय सहायक शिक्षिका के पद पर वर्ष 2015 से तैनात थी। मिली जानकारी के मुताबिक इसी प्राथमिक विद्यालय में भी सिधौली निवासी अमित कौशल नामक शिक्षक तैनात था।

आपसी विवाद में महिला टीचर को मारी गोली

पुलिस के मुताबिक दोनों शिक्षकों के बीच आपस मे काफी मधुर संबंध थे और काफी लंबे समय तक रहे जिसके बाद दोनों में विवाद हो गया। शनिवार को विद्यालय में छुट्टी के समय किसी बात को लेकर दोनो में विवाद हो गया और आगबबूला जिसके चलते शिक्षक अमित ने महिला टीचर की गोली मारकर दी और मौके से फरार हो गया।

सीओ लहरपुर यादवेंद्र यादव का कहना है कि दोनों शिक्षकों के बीच प्रेम संबंध थे और किसी बात को लेकर दोनों में काफी समय से अनबन चल रही थी और इस संबंध में विभागीय स्तर पर भी जांच चल रही है। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया हैं।

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