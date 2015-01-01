पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कार्यक्रम के दौरान खिसकी कुर्सी:सांसद रवि किशन की कुर्सी सरकी, कार्यक्रम के दौरान ही धड़ाम से गिर पड़े

गोरखपुर24 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
गोरखपुर से सांसद रवि किशन छठ पूजा के एक कार्यक्रम के दौरान अचानक ही गिर पड़े। दरअसल वो कार्यक्रम के बाद जैसे ही बैठने की कोशिश किए लेकिन उनके नीचे से कुर्सी सरक गई गई थी।
  • जिले के मोहद्दीपुर में कार्यक्रम के दौरान हुई घटना
  • कुर्सी पर बैठते समय नीचे गिर पड़े रवि किशन

उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले के सांसद सांसद रवि किशन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो गोरखपुर के मोहद्दीपुर हाइडिल कॉलोनी का बताया जा रहा है। हालांकि इस दौरान उन्हें चोट नहीं आयी लेकिन उनका इस तरह से गिरना चर्चा का विषय बना हुआ है।

बताया जा रहा है कि 20 नवंबर की शाम को छठ व्रत का कार्यक्रम के दौरान यह हादसा हुआ। वीडियो में यह दिखायी दे रहा है कि मंच पर गोरखपुर के सांसद रवि किशन का सम्मान हो रहा है। उन्हें शॉल पहनाए जाने के बाद ही वह कुर्सी पर बैठने जाते हैं, और तेजी से नीचे गिर जाते हैं। कुर्सी के पीछे होने का उन्हें अंदाजा नहीं था। यही वजह है कि वह धड़ाम से स्टेज से नीचे गिर गए। हालांकि उन्हें कहीं चोट नहीं आई है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंपाकिस्तानी हैंडलर आतंकियों से चैट कर रहा था, लोकेशन की जानकारी ली; भारत ने पाक उच्चायुक्त को तलब किया - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें