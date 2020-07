दैनिक भास्कर Jul 05, 2020, 01:08 PM IST

कानपुर. उत्तर प्रदेश के कानपुर के बिकरु गांव में गुरुवार रात को हुई मुठभेड़ में आठ पुलिसवाले शहीद हो गए थे। पुलिस की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि मुठभेड़ से पहले चौबेपुर स्थित शिवली सब स्टेशन पर फोन करके गांव की बिजली कटवाई गई थी। इसकी पुष्टि एक बिजली कर्मचारी ने की है। कर्मचारी का कहना है कि चौबेपुर पॉवर स्टेशन से फोन आया था कि बिकरु गांव के पास बिजली की लाइन खराब हो गई है। इसके बाद बिजली काट दी गई थी।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक- चौबेपुर थाने में तैनात सिपाही ने शिवली सबस्टेशन पर फोनकर बिकरु गांव की बिजली कटवाई थी। ये सिपाही बिकरु गांव का बीट कॉस्टेबल भी है। बीट सिपाही गांव की एक-एक गली और रास्ते से वाकिफ था। गुरुवार को हिस्ट्रीशीटर विकास दुबे के घर पर दबिश देने गए पुलिस कर्मियों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो इतने बड़ी साजिश का शिकार हो जाएगें। सीओ रसूलाबाद ने सबस्टेशन के एसएसओ, लाइन मैन और जेई से पूछताछ की तो चौकाने वाला खुलासा हुआ। चौबेपुर थाने से किसी सिपाही ने फोनकर गांव की बिजली की सप्लाई बंद कराई थी।

एसटीएफ और पुलिस टीम की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे है। एसटीएफ ने जब इस बात की जानकारी जुटाई कि जब पुलिस टीम बिकरू गांव दबिश देने के लिए पहुंची थी तो उस वक्त गांव में बिजली आ रही थी या नहीं आ रही थी। पूछताछ में पता चला कि दबिश के दौरान गांव में बिजली नहीं आ रही थी। पूरे गांव में अंधेरा छाया था। सिर्फ एक सोलर लाइट विकास दुबे के घर के बाहर जल रही थी। जिसकी वजह से पुलिसकर्मियों को छतों पर छिपे बदमाशों का मूवमेंट नहीं दिख रहा था।

On 3rd July, I had received a call from Chaubeypur Power Station to cut power in Bikaru village (site of Kanpur encounter) as a power line was damaged there: Chhatrapal Singh, Operator, Shivli Power Sub-station, Kanpur pic.twitter.com/emxKrKxzFw