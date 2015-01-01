पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Uttar pradesh
  • Diwali 2020: Lucknow Spurious Liquor Death | Two Uttar Pradesh Peole Die, Three Critical In Lucknow From Toxic Liquor

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

त्यौहार में हादसा:लखनऊ में जहरीली शराब पीने से दो मौत, तीन की हालत गंभीर

लखनऊ24 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
सरकारी ठेके से गांव का कोटेदार खरीद कर एक पेटी शराब लाया था।
  • पुलिस सरकारी कोटेदार को हिरासत में लेकर कर रही है पूछताछ

लखनऊ. राजधानी लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र में जहरीली शराब पीकर दो की मौत हो गई जबकि तीन की हालत गंभीर है। त्यौहार के दिन एक ही गांव में दो मौतों से इलाके में हड़कंप मच गया है। गांव वालों का आरोप है कि, आबकारी विभाग की लापरवाही से देशी शराब ठेका पर बिक रही थी। पुलिस ने सरकारी कोटेदार को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं पुलिस ने शव कब्जे में लेकर भेजा पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है।

क्या है पूरा मामला

घटना गुरुवार की शाम 7:00 बजे की बताई जा रही हैं। परिजनों ने इस संबंध में रात 9:00 बजे तक पुलिस को तहरीर देकर अवगत कराया था। जहरीली शराब से गांव में आक्रोश का माहौल बना है। बंथरा थाना क्षेत्र में आबकारी विभाग की लापरवाही से दीपावली त्यौहार के दिन ही दो लोगों के घरों के चिराग बुझ गए। जबकि अन्य कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार बंथरा में सरकारी ठेके से लाई गई शराब पीने से मौत हुई है। तीन की हालत बिगड़ी, ट्रामा सेंटर व निजी अस्पताल में भर्ती कराए गए। सरकारी ठेके से गांव का कोटेदार खरीद कर एक पेटी शराब लाया था। कोटेदार के घर पर शराब पीने वालों कि अचानक हालत बिगड़ी जिसके सबको भर्ती कराया गया था। फिलहाल बंथरा पुलिस ने कोटेदार को लिया हिरासत में पूछताछ कर रही है। बेचने वाले सरकारी ठेका संचालक को भी हिरासत में लिया गया है।

सरकारी देसी शराब के ठेके से मिली जहरीली शराब

बंथरा के लतीफनगर के देसी शराब के ठेके से तीनों युवकों ने शराब खरीद कर पी थी। शराब पीने के बाद सभी की हालत गंभीर होने लगी। आनन-फानन में सभी को आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौके पर आबकारी के कई अधिकारी सहित पुलिस के आलाधिकारी पहुंच कर मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। मरने वालों के नाम राजकुमार (35) और सुंदरलाल (32) है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंUS के पूर्व प्रेसिडेंट ने लिखा- राहुल गांधी में सब्जेक्ट का मास्टर होने की योग्यता या जुनून नहीं - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें