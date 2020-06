दैनिक भास्कर Jun 11, 2020, 01:01 PM IST

लखनऊ. केन्द्र सरकार के दूसरे कार्यकाल के एक वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक जून से चलाये जा रहे सम्पर्क व संवाद अभियान के तहत गुरुवार से पूरे प्रदेश में 'परिवार सम्पर्क' अभियान का शुभारम्भ हुआ है। इसके तहत प्रदेश भर में बूथ स्तर पर चलने वाले परिवार संपर्क के अभियान में पार्टी के दो-दो कार्यकर्ता बूथ स्तर पर व्यक्तिगत रुप से घर-घर जाकर सम्पर्क कर रहे हैं और मोदी की चिट्‌ठी लोगों को सौंप रहे हैं। लखनऊ में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्रदेव सिंह ने भी कई घरों में जाकर पीएम के पत्र बांटे।

प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने राजधानी लखनऊ के उत्तरी मण्डल के मनकामेश्वर वार्ड के बूथ नम्बर 153, बाबूगंज के अंतर्गत घर-घर सम्पर्क कर अभियान का शुभारम्भ किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना संक्रमण से सुरक्षा के मद्देनजर मुंह पर मास्क और हाथ पर दस्ताने पहने हुए थे।

स्वतंत्रदेव सिंह ने केंद्र सरकार के एक वर्ष और योगी सरकार के तीन वर्ष का पत्रक सौंपा

प्रदेश अध्यक्ष ने लोगों के घर-घर जाकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का पत्र व केन्द्र सरकार-2 के प्रथम वर्ष की उपलब्धियों सहित प्रदेश की भाजपा सरकार की तीन वर्ष की उपलब्धियों का पत्रक सौंपा। इस दौरान उन्होंने भाजपा द्वारा किये जा रहे जनकल्याणकारी कार्यों की जानकारी देते हुए आमजन को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए जागरूक भी किया।

इसके अलावा प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चिठ्ठी को लेकर घर-घर पहुंचे। अभियान के तहत प्रत्येक बूथ के प्रत्येक घर पर संपर्क की योजना है। आज से शुरू हुआ ये अभियान 15 जून तक चलेगा। अभियान के तहत पार्टी के राष्ट्रीय, प्रदेश, क्षेत्र, जिला संगठन एवं मोर्चों, प्रकोष्ठों के पदाधिकारी, सांसदों, विधायकों केन्द्र व राज्य के मंत्री, विभिन्न आयोगों-निगमों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सदस्यों व सभी दायित्वधारी कार्यकर्ता अपने-अपने बूथों पर परिवार सम्पर्क कर अभियान में अपनी सहभागिता कर रहे हैं।

Lucknow: State BJP President Swatantra Dev Singh gives the letter of PM Narendra Modi to the families in the city as a part of party's 'jansampark abhiyan', on the completion of one year of PM Modi-led BJP government at the centre. pic.twitter.com/QFOOYcjFO0