दैनिक भास्कर May 24, 2020, 11:02 AM IST

लखनऊ. उत्तर सरकार ने कोरोना संक्रमित मरीजों के मोबाइल रखने को लेकर नया फरमान जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अब कोरोना वायरस के एल-2 और एल-3 अस्पतालों में भर्ती कोविड-19 के मरीज अब मोबाइल फोन का उपयोग नहीं कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक डॉ. केके गुप्ता की ओर से इस संबंध में आदेश सभी मेडिकल कॉलेजों, सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को भेज दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि मोबाइल यूज करने से संक्रमण फैलता है।

डीजीएमई डॉ. केके गुप्ता ने कहा कि एल-2 और एल-3 के आइसोलेशन वॉर्ड में गंभीर मरीजों का इलाज किया जाता है। यह तथ्य सामने आया है कि मोबाइल फोन से कोरोना का वायरस फैलता है, इसलिए अब वॉर्ड में मोबाइल फोन के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है।

वॉर्ड में दिए जाएंगे दो मोबाइल

अधिकारियों ने बताया कि कोविड-19 के अस्पतालों में जो इंचार्ज होगा, उसे दो मोबाइल फोन दिए जाएंगे। इन्हीं दो मोबाइल फोन से मरीज अपने परिजनों से या जिससे बात करना चाहता है, उसे फोन कर सकेगा। दोनों मोबाइल फोन 24 घंटे वॉर्ड में उपलब्ध रहेगा।

UP govt bans use of mobile phones by patients in isolation wards of L-2 & L-3 dedicated #COVID19 hospitals. The mobile phones of such patients needs to be submitted to the ward incharge of the COVID care centre so as to ensure mobile phone infection prevention norms.