दैनिक भास्कर Jun 05, 2020, 05:59 PM IST

लखनऊ. उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हुई बारिश से मौसम का मिज़ाज बदल गया। शुक्रवार सुबह राजधानी लखनऊ, कानपुर, वाराणसी समेत कई जिलों में बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। वहीं, कई जिलों में अगले दो दिनों के भीतर भी भारी बारिश की आशंका जताई गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बिजनौर, चांदपुर, हस्तिनापुर और अमरोहा समेत कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने के आसार हैं।

शुक्रवार सुबह हुई बारिश से लखनऊ में तापमान में गिरवट आई है। गुरुवार को भी लखनऊ का तापमान कम था। कल अधिकतम तापमान सामान्य से 10.5 डिग्री कम (30.2 डिग्री सेल्सियस) दर्ज किया गया था। वहीं, न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस रहा था। कानपुर के तापमान में करीब छह डिग्री पारा गिर गया। यूपी में कानुपर, लखनऊ, बाराबंकी समेत पूर्वांचल में भी कई जिलों में सुबह से ही हल्की बारिश हो रही है जिससे मौसम खुशनुमा हो गया है।

Kanpur receives light rain showers; IMD predicts generally cloudy sky with a few spells of rain or thundershowers for today and tomorrow pic.twitter.com/QXsnXqHnqz