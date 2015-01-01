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बिहार चुनाव परिणाम से शायर खफा:मुनव्वर राणा ने ओवैसी की तुलना कुत्ते से की, बोले-ओवैसी हिन्दू राष्ट्र बनाने में बीजेपी की मदद कर रहा है

लखनऊ15 मिनट पहले
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मुनव्वर राणा ने कहा कि मुख्तार अंसारी के नाम पर दो ढाई हजार लोगों को बेघर कर दिया गया।
  • बोले-हमें अवार्ड वापसी गैंग और टुकड़े टुकड़े गैंग बुलाया जाता है
  • बिहार चुनाव परिणाम के बाद भी किया था ट्वीट

लखनऊ. एक बार फिर शायर मुनव्वर राणा अपने बयानों से चर्चा में है। उन्होंने बिहार चुनावों में 5 सीट जीतने वाले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की तुलना कुत्ते से की है। उन्होंने कहा जिस तरह से कुत्ता आकर खेर खा जाता है। ठीक उसी तरह से ओवैसी ने बिहार में किया है। मुनव्वर राणा यही नहीं रुके उन्होंने कहा कि अब ओवैसी पश्चिम बंगाल जाने को कह रहा है। वह वहां भी यही करेगा। यह ओवैसी मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने में बीजेपी की मदद कर रहा है।

हमें अवार्ड वापसी गैंग का बताया जाता है

उन्होंने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि अपने सारे मुकदमे तो वापस करवा लिए हम कुछ कहते हैं तो हमें अवार्ड वापसी गैंग का बताया जाता है, टुकड़े टुकड़े गैंग कह दिया गया। जहां 100-100 लोग गाय के लिए एक व्यक्ति को मार देते हैं वो किस गैंग के हैं। आप आए तो आपने गोश्त बन्द करवा दिया इससे जुड़े काम करने वाले 2 से ढाई लाख लोग तो बेरोजगार हो गए। फिर वो लोग क्या करेंगे चोरी करेंगे,अपराध करेंगे तो आप फिर आप क्या करेंगे। कारोबार बंद होने के बाद लोग करेंगे क्या? उसके बाद पुलिस पुलिस कार्रवाई करेगी और पूछेगी नाम क्या है? पता चलेगा कमरुद्दीन तो उसके बाद कार्रवाई करेगी।

योगी ने खुद के मुक़दमे ख़त्म कर दिए

मुनव्वर राणा ने कहा कि मेरी बात को समझने के लिए इंटर तक पढ़ा होना चाहिए। यहां कैसे-कैसे कार्रवाई हो रही है? योगी जी आए मुख्तार अंसारी के नाम पर दो ढाई हजार लोगों को बेघर कर दिया, योगी जी ने खुद के मुकदमे खत्म कर लिए। बताइए अस्पताल तोड़ दिया। अस्पताल तो गरीबों का होता है, बीमारों का होता है अगर चाहते तो अस्पताल को टेकओवर कर सकते हो। अगर कोई बता दे कि मुनव्वर राणा की जमीन रायबरेली में है अगले 15 दिन में योगी गिरवा देंगे।

मुसलमानों का राणा सांगा है ओवैसी

मुन्नवर राणा ने कहा कि ओवैसी मुसलमानों का राणा सांगा है। मुगलों को राणा सांगा ने बुलाया था, उसी तरह यह डेढ़ साल के अंदर ही बंगाल भी चला जाएगा बीजेपी के पास। मुझसे मेरे दोस्त कहते हैं कि दरवाजा बंद करके रखा कीजिए, ये माहौल हो गया है। ज्यूडिशियरी इस तरह की हो गयी है कि एक व्यक्ति जिसने एक जज को मरने पर मजबूर कर दिया उसे कोर्ट से फटाफट जमानत मिलती जाती है।

11 नवंबर को ट्वीट कर साधा था ओवैसी पर निशाना

यही नहीं बिहार चुनाव परिणाम आने पर ओवैसी पर मुनव्वर राणा ने ट्वीट कर निशाना साधा था। उन्होंने लिखा कि "मुसलमानों! तुम्हे औवैसी की जीत और बिहार की हार मुबारक हो।" साथ ही एक शेर भी लिखा।

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