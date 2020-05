दैनिक भास्कर May 27, 2020, 01:05 PM IST

लखनऊ. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार सुबह लखनऊ स्थित डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण करने पहुंचे। सीएम ने इमरजेंसी वार्ड में स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया साथ ही अस्पताल में भर्ती मरीजों से बातचीत कर उनका हालचाल भी जाना। इस दौरान उनके साथ यूपी के चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना चिकित्सा मौजूद रहे।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने इमरजेंसी वार्ड में मरीजों की भीड़ को व्यवस्थित करने के निर्देश देने के साथ निर्देश दिया कि मरीजों के इलाज में कोई दिक्कत न हो। इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टरों की उपलब्धता हर वक्त बनी रहे। उन्होंने इमरजेंसी में डॉक्टर बढ़ाने के लिए भी कहा।

कोविड-19 वार्ड का भी निरीक्षण किया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मनोहर लोहिया के इमरजेंसी वार्ड में कोविड-19 और सामान्य मरीजों की भर्ती के लिए व्यवस्थाएं देखी। इमरजेंसी वार्ड में आने वाले मरीजों को किस तरह से रेड, येलो और ग्रीन जोन में भेजा जाता है, इसके बारे में भी सीएम योगी ने विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने मरीज के पर्चा काउंटर, स्क्रीनिंग और फीवर क्लीनिक के बारे में भी जाना।

इस दौरान निदेशक प्रोफेसर एके त्रिपाठी ने संस्थान में की गई तैयारियों के बारे में सीएम योगी को जानकारी दी। सीम योगी ने इमरजेंसी में आने पर कोरोना के संदिग्ध संक्रमितों को भर्ती करने के लिए अलग से बनाए गए वार्ड को भी देखा।

Chief Minister Yogi Adityanath today visited the Dr. Ram Manohar Lohia Institute of Medical Sciences in Lucknow. The Chief Minister inspected the healthcare facilities and interacted with the patients. pic.twitter.com/p2zpUdsyqI