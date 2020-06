दैनिक भास्कर Jun 18, 2020, 05:28 PM IST

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में कोरोनावायरस का प्रकोप अब बढ़ता ही जा रहा रहा है। राज्य में 24 घंटे में रिकॉर्ड 630 नए मामले सामने आए हैं। इसके सात ही कुल संक्रमितों की संख्या 15 हजार के पार जा पहुंची है। वहीं अभी तक इस बीमारी से करीब 500 के आसपास लोगों की मौत हो चुकी है। गुरुवार को राज्य के प्रमुख स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने इस बात की जानकारी दी।

अमित मोहन प्रसाद ने कहा- राज्य में संक्रमितों की संख्या 15785 हो गई है। अभी तक 9638 लोग इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं और उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। राज्य में अभी कोरोना के 5659 सक्रिय मामले हैं, जिनका अलग-अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। प्रसाद ने कहा कि इस महामारी की चपेट में आकर राज्य में अभी तक 488 लोगों की जान गई है।

टेस्टिंग क्षमता बढ़ाकर 20 हजार की जाएगी

अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि हम लगातार अपनी टेस्टिंग क्षमता को बढ़ा रहे हैं। अभी तक कुल 515280 सैंपल की जांच हो चुकी है। बुधवार को विभिन्न लैब में 16546 सैंपल की टेस्टिंग हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के मुताबिक, हम आने वाले 20 जून तक अपनी क्षमता को बढ़ा कर प्रतिदिन 20 हजार टेस्ट करने लगेंगे। इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं।

अमित मोहन प्रसाद ने एक बार फिर कहा कि कोरोना एक संक्रामक बीमारी है। यह किसी को भी हो सकती है। ऐसे भी सभी लोग अपना ध्यान रखें। बाहर निकलें तो मास्क लगाएं और दो गज दूरी के नियम का पालन करें। उन्होंने कहा कि अगर किसी में भी लक्षण दिखते हैं तो वो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करे और अपनी जांच कराए। जांच और उपचार की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में निशुल्क है।

