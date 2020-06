दैनिक भास्कर Jun 05, 2020, 07:25 PM IST

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ेत ही जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 502 मरीजों में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। इस तरह कुल संक्रमितों की संख्या 10 हजार के पास जा पहुंची है। कोरोना महामारी की चपेट में आकर प्रदेश में अभी तक 257 लोगों की मौत हुई है। राज्य में अभी तक 9733 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है।

शुक्रवार को प्रमुख स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य में फिलहाल कोरोना के 3828 सक्रिय मामले हैं, जिनका अलग-अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। वहीं अबतक 5648 लोगों उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं।

उन्होंने बताया कि गुरुवार को अधिकतम नमूनों की जांच की गई। कुल 12,589 नमूने विभिन्न प्रयोगशालाओं में जांचे गए। प्रसाद ने बताया कि पूल टेस्टिंग के तहत गुरुवार को ही पांच पांच सैंपल के 1,036 और 10-10 नमूनों के 167 पूल लगाए गए। प्रमुख सचिव ने बताया कि आशा कार्यकर्ताओं ने 12,80, 833 प्रवासी श्रमिकों एवं कामगारों का सर्वेक्षण किया। इनमें से 1,163 में कोरोना वायरस संक्रमण के कोई ना कोई लक्षण पाए गए। सभी की जांच हो रही है।

सीएम का निर्देश प्रतिदिन 20 हजार टेस्ट होने चाहिए

उन्होंने कहा कि हम टेस्ट की क्षमता लगातार बढ़ा रहे हैं। 15 जून तक प्रतिदिन 15 हजार टेस्ट करने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हम जून के आखिर तक 20 हजार टेस्ट क्षमता प्रतिदिन करने के लिए काम करें।

प्रसाद ने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि जून के आखिर तक तमाम लैब में 20 हजार टेस्ट करने लगेंगे। उन्होंने एक बार फिर लोगों से अपील की कि बुजुर्ग, बच्चे, गर्भवती महिलाएं और कोमोरबिडिटी वाले लोग अपना खास ख्याल रखें। बाहर न निकलें और अगर जरूरी हो तो मास्क लगाकर ही बाहर आएं। उन्होंने सभी से दो गज दूरी के नियम को पालन करने की बात कही।

