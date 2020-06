दैनिक भास्कर Jun 26, 2020, 09:32 AM IST

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 20 हजार पार कर गया है। हालांकि, राहत की बात ये है कि अब तक 65 फीसदी मरीज स्वस्थ्य हो चुके हैं। बीते 24 घंटे में 654 नए केस सामने आए हैं। इसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 20,325 हो गई है। अब तक 13,119 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। 15 और लोगों की मौत हुई है। कानपुर, फर्रुखाबाद व इटावा में 02-02 और नोएडा, लखनऊ, वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़, प्रयागराज, बरेली, मैनपुरी व ललितपुर का एक-एक व्यक्ति शामिल है। वहीं, अब तक राज्य 611 मरीजों की मौत हो चुकी है। अब प्रदेश में 6463 एक्टिव केस हैं।

इन जिलों में मिले 654 नए केस

नोएडा में 143, गाजियाबाद में 84, लखनऊ में 34, मेरठ में 33, बदायूं में 23, कानपुर में 22, गोरखपुर में 22, फिरोजाबाद में 21, बिजनौर में 18, अयोध्या में 17, अलीगढ़ में 16, झांसी में 12, रामपुर, प्रयागराज, संभल, शाहजहांपुर में 11-11, इटावा, हाथरस में 08-08, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, मथुरा में 09-09, बस्ती, शामली, बागपत में 07-07, एटा में 06, बाराबंकी, बुलंदशहर, रायबरेली, फतेहपुर में 05-05, आगरा, मुजफ्फरनगर, बलरामपुर, फर्रुखाबाद में 04-04, सहारनपुर, हापुड़, देवरिया, अंबेडकरनगर, बरेली, उन्नाव में 03-03, मुरादाबाद, सिद्धार्थनगर, बहराइच, संतकबीरनगर, सुल्तानपुर, कन्नौज, पीलीभीत, जालौन, कुशीनगर में 02-02, अमेठी, प्रतापगढ़, लखीमपुर खीरी, गोंडा, महाराजगंज, सीतापुर, मैनपुरी, श्रावस्ती, चंदौली, कानपुर देहात में 01-01 मरीज मिले।



यूपी में संक्रमण अन्य राज्यों मुकाबले कम

अन्य राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश में कोरोनावायरस का संक्रमण कम है। देश में जहां अभी तक 4.91 लाख संक्रमित लोग मिल चुके हैं, जो प्रति दस लाख पर 335 व्यक्ति है। वहीं, उत्तर प्रदेश में अब तक 20 हजार से अधिक कोरोना से संक्रमित हैं। अभी यहां प्रति दस लाख पर 85 व्यक्ति ही संक्रमित हैं। वहीं महाराष्ट्र में 621, दिल्ली में 306, तमिलनाडु में 293 और गुजरात में 126 प्रति दस लाख पर संक्रमित हैं।

मेरठ मंडल में अब नाइट कर्फ्यू

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ मंडल में अनलॉक-1 के 25वें दिन नाइट कर्फ्यू में बदलाव किया गया है। प्रशासन ने नोएडा, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़ और मुजफ्फरनगर में रात का कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक लगाया गया। इस दौरान किसी को भी घरों से बाहर निकलने की मनाही है। सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क निकलने और थूकने वालों को दंडित किया किया जाएगा। नाइट कर्फ्यू में अब सिर्फ आवश्यक सेवाओं को ही छूट रहेगी। बता दें कि, अनलॉक-1 में केंद्र सरकार ने रात 9 बजे से सुबह सात बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया था।

Night curfew hrs in Noida,Meerut,Ghaziabad,Bulandshahr, Hapur&Muzaffarnagar revised;to be imposed from 8 pm-6 am. Those found without mask/spitting in public places to be penalised.Movement,except essential services, prohibited in containment zones: Meerut Divisional Commissioner



कानपुर शेल्टर होम विवाद में प्रियंका गांधी को नोटिस

कानपुर के राजकीय बालिका गृह में 57 कोरोना पॉजिटिव बालिकाओं में से पांच के गर्भवती मिलने के मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने नोटिस दिया है। दरअसल, प्रियंका गांधी ने इस प्रकरण में ट्वीट कर योगी सरकार पर सवाल उठाया था। साथ ही निष्पक्ष जांच की मांग की थी। आयोग का कहना है कि, प्रियंका गांधी ने भ्रामक व असत्य टिप्पणी की है। यह जेजे एक्ट और पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन है। यदि प्रियंका गांधी ने तीन दिन के भीतर अपनी सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन नहीं किया तो कार्रवाई की जाएगी।

Uttar Pradesh Commission for Protection of Child Rights issues notice to Congress leader Priyanka Gandhi Vadra, asking her to issue a corrigendum to her Facebook post regarding Kanpur shelter home case. "Action will be taken if corrigendum is not issued in time,"the notice reads. pic.twitter.com/cxurqbrJ6r