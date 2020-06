दैनिक भास्कर Jun 06, 2020, 07:01 PM IST

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले अब तेजी से बढ़ रहे हैं। शुक्रवार को राज्य में कोविड-19 के 370 नए मामले दर्ज हुए हैं। इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या 10 हजार को पार कर गई है। वहीं बीते 24 घंटे में 11 लोगों की मौत हुई है। राज्य में अब तक कुल 268 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य अबतक कोरोना वायरस संक्रमण के 10103 मामले सामने आए हैं। इसमें से 5908 लोग इजाल के बाद पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं और उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। राज्य में कोरोना के फिलहाल 3927 सक्रिय मामले हैं।

उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया शुक्रवार को 11,318 नमूनों की जांच की गई। पूल टेस्टिंग के माध्यम से पांच-पांच नमूनों के 983 और दस-दस नमूनों के 148 पूल लगाए गए। इनमें पांच-पांच नमूनों वाले पूल में 179 पूल और दस-दस नमूनों वाले में 25 पूल कोरोना वायरस से संक्रमित थे। इनकी अब अलग-अलग जांच की जाएगी।

आरोगय सेतु ऐप का लगातार उपयोग हो रहा

उन्होंने बताया कि आरोग्य सेतु ऐप का लगातार उपयोग किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के नियंत्रण कक्ष की ओर से 62, 560 लोग को फोन किया गया है जिनमें से 3,232 पृथक-वास में हैं जबकि 144 लोग संक्रमित हैं, जिनका विभिन्न चिकित्सालयों में इलाज चल रहा है।

उन्होंने बताया कि सर्विलांस टीम ने हॉटस्पाट और गैर-हॉटस्पाट क्षेत्रों में 83, 10, 909 घरों में 4, 22, 54, 565 लोगों का परीक्षण किया है। आशा कार्यकर्ताओं ने 13,19,004 प्रवासी श्रमिकों एवं कामगारों के घर जाकर उनका परीक्षण किया, इनमें से 1,163 लोग में वायरस संक्रमण के लक्षण मिले। उन्होंने बताया कि नॉन कोविड-19 केयर अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाओं के अलावा ओपीडी एवं सर्जरी सेवाएं शुरू कर दी गयी हैं।

There are 3927 active #COVID19 cases in Uttar Pradesh now and 5908 people have been cured/discharged. Death toll stands at 268: State Principal Secretary (Health), Amit Mohan Prasad pic.twitter.com/tkMTyjGLvS