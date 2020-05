दैनिक भास्कर May 15, 2020, 11:39 AM IST

नोएडा. उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर में रह रहे प्रवासी मजदूरों के लिए शनिवार से ट्रेनें चलाई जाएंगी। पहले चरण में बिहार के मजदूरों को चार ट्रेनों के जरिए उनके गृह राज्य के लिए रवाना किया जाएगा। जिलाधिकारी ने नोटिस जारी कर बताया कि इन ट्रेनों को राज्य सरकार के निर्देश पर चलाया जा रहा है। इसकी जानकारी गौतमबुद्धनगर के जिलाधिकारी ने दी।

गौतमबुद्धनगर के दादरी और दनकौर रेलवे स्टेशनों से 16 मई शनिवार को 4 ट्रेनें चलेंगी। इन ट्रेनों के जरिए जिले में रह रहे प्रवासी बिहार भेजे जाएंगे। दादरी स्टेशन से दिन में 11 बजे औरंगाबाद के लिए एक ट्रेन चलेगी। दूसरी ट्रेन यहां से 3 बजे चलेगी, जो सासाराम (रोहतास) जाएगी।

इसी तरह दनकौर से दिन में 12 बजे और दोपहर 4 बजे 1-1 ट्रेनें चलेंगी जो कि क्रमश: बक्सर और सिवान जाएंगी। जनसुनवाई पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा चुके उन लोगों को ही पहले दिन भेजा जाएगा, जिनके पास प्रशासन का एसएमएस आएगा। इसको ही स्टेशन तक पहुंचाने के लिए बस और ट्रेन का टिकट माना जाएगा।इसी तरह उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों के निवासियों को भी ट्रेनों के जरिए घर रवाना किया जाएगा। ऐसी व्यवस्था दूसरे प्रदेशों के प्रवासियों के लिए भी की जा रही है, जो गौतमबुद्धनगर में रह रहे हैं।

As per the instructions of the state govt, special trains will be run for migrant labourers in Gautam Buddh Nagar district. The trains will be run from Dadri railway station & Dankaur Railway station. 4 trains will ply for the migrant labourers on 16th May: DM, Gauatm Buddh Nagar pic.twitter.com/Hg3pcaChVK