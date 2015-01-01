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झांसी के अफसर का विवादित बयान:एसडीएम ने किसानों से कहा- यदि सरकार मन की नहीं तो बदल दीजिए मगर पराली जलाना गैर कानूनी

झांसी8 मिनट पहले
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  • पराली जलाने पर दर्ज मुकदमों को लेकर परेशान किसानों ने तहसील मुख्यालय पर किया प्रदर्शन

जनपद की मोठ तहसील में तैनात एसडीएम अतुल कुमार ने पराली को लेकर दिया विवादित बयान किसानों से बोले- पराली जलाना गैर कानूनी है, यह तय किया है सुप्रीम कोर्ट ने। इस पर हम तिपडी नहीं कर सकते हैं। अब सरकार को क्या निर्णय लेना है ये सरकार के ऊपर है। यदि सरकार मन की नहीं तो सरकार ही बदल दो।

बताते चलें कि पराली जलाने को लेकर जनपद में कई किसानों के ऊपर मामले दर्ज किए गए हैं। जिसको लेकर किसानों में काफी रोष है। शुक्रवार को बड़ी संख्या में किसानों ने मोठ तहसील का घेराव कर दिया। किसानों को समझाने पहुंचे एसडीएम के बोल बिगड़ गए और विवादित बयान दे दिया। एसडीएम के विवादित बयान के बाद प्रशासन में हलचल मच गई। पूरे मामले पर एसडीएम ने सफाई देते हुए कहा है कि बात किसी और लहजे में की जा रही थी। जिस को तोड़-मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से बड़े अधिकारियों को शिकायत की जा रही है।

जिले में पराली जलाने के मामले में अब तक 60 घटनाएं दर्ज की गई। जिसके सापेक्ष 37 FIR दर्ज कराई गई है। वहीं, एक लाख रुपए से अधिक जुर्माना वसूला गया है। यदि तहसीलवार बात करें तो मोंठ तहसील में 33 घटनाओं के सापेक्ष 10 FIR, तहसील सदर में 18 घटनाओं के सापेक्ष 3 FIR दर्ज हुई है।

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