लखनऊ. उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की घोषणा केंद्र सरकार ने की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में कुशीनगर अंतरराष्‍ट्रीय हवाई अड्डे की घोषणा के लिए प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्‍होंने कहा कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने से निश्चित तौर पर विकास की अपार सम्भावनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। योगी ने यह भी कहा कि इससे दक्षिण-पूर्व एशिया के उन देशों के लोग सीधे जुड़ सकेंगे जो बुद्ध से आत्मीय लगाव रखते हैं।

मुख्‍यमंत्री ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर कहा- वह हृदय से कुशीनगर अंतरराष्‍ट्रीय हवाई अड्डे को स्वीकृति देने के लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय कैबिनेट के आभारी हैं। मुख्‍यमंत्री ने कहा कि तीन वर्ष के अंदर दो नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पश्चिम में जेवर और पूर्व में भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में एयरपोर्ट की स्वीकृति मिलना प्रदेशवासियों के लिए सुखद है।

I thank PM Narendra Modi & the Union Cabinet for declaring Kushinagar Airport as an international airport. The move will help boost tourism in Uttar Pradesh due to the airport's proximity to Shravasti, Lumbini, Kapilvastu, Sarnath & Gaya tourist places: CM Yogi Adityanath pic.twitter.com/fpXXerrmOw