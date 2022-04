ऋचा सिंह ने बढ़ाया संगम नगरी का मान:दर्शन परिषद के 17वें अधिवेशन में मिला प्रथम पुरस्कार, 'श्री राम पांडे युवा दार्शनिक पुरस्कार' से नवाजी गईं

Hindi News

ऋचा सिंह ने बढ़ाया संगम नगरी का मान: दर्शन परिषद के 17वें अधिवेशन में मिला प्रथम पुरस्कार, 'श्री राम पांडे युवा दार्शनिक पुरस्कार' से नवाजी गईं

प्रयागराज एक दिन पहले



दर्शन परिषद के 17वें अधिवेशन में ऋचा सिंह को प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया।

संगम नगरी की बेटी और युवा दार्शनिक ऋचा सिंह ने शहर का नाम रोशन किया है। रींवा में आयोजित दर्शन परिषद के 17वें अधिवेशन में ऋचा ने अपनी मेधा का परचम लहराते हुए प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। इस समारोह में उन्हें 'श्री राम पांडे युवा दार्शनिक पुरस्कार' से नवाजा गया। ऋचा सिंह ने स्वामी विवेकानंद के दार्शनिक विचारों का समीक्षात्मक अध्ययन (स्वतंत्रता पूर्व की परिस्थितियों के विशेष संदर्भ में) था।

ऋचा का शोध युवाओं के लिए प्रेरणा का काम करेगा

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा, मध्य प्रदेश के दर्शन शास्त्र विभाग द्वारा आयोजित व भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित दर्शन परिषद (मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़) के 17वें राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रस्तुत किए गए ऋचा सिंह के शोध पत्र को काफी सराहना मिली है। निर्णायक मंडल द्वारा इस शोध पत्र को प्रथम पुरस्कार दिया गया । भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद के सेक्रेटरी प्रोफेसर सच्चिदानंद मिश्र ने ऋचा सिंह की मेधा को सराहा और भारतीय दर्शन पर किए गए उनके शोध को नया आयाम बताया। ऋचा सिंह को श्री राम पांडे युवा दार्शनिक पुरस्कार' से नवाजते हुए प्रो. सच्चिदानंद मिश्र ने कहा कि शोध के क्षेत्र में गहराई से काम करने की जरूरत है। शोध वैज्ञानिकता के करीब होना चाहिए। ऋचा का शोध युवाओं के लिए प्रेरणा का काम करेगा।

ज्ञातव्य है कि ऋचा सिंह वर्तमान में दर्शन शास्त्र विभाग, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पीएचडी कर रही हैं। उनके को-गाइड प्रख्यात दार्शनिक व इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दर्शनशास्त्र विभाग के एचओडी प्रो. ऋषिकांत पांडेय हैं। उनका रिसर्च टॉपिक "A critical study of Religious Exclusivism and Conversion of Religion in the light of Religious Pluralism : with in reference of philosophy of religion" है।

इससे पहले भी कई पुरस्कारों से नवाजी जा चुकी हैं ऋचा

ऋचा सिंह इसके पूर्व भी कई राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सेमिनार व कॉन्फ्रेंस में अपना शोधपत्र प्रस्तुत कर चुकी हैं। 2021 में उन्हें अखिल भारतीय दर्शन परिषद द्वारा डॉ. विजयश्री स्मृति पुरस्कार 2020' से सम्मानित किया गया था। इसके पूर्व दर्शन परिषद के 14वें अधिवेशन में 'युवा दार्शनिक पुरस्कार 2019' भी अपने नाम कर चुकी हैं। नेट-जेआरएफ उत्तीर्ण ऋचा भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद (ICPR) , नई दिल्ली की जूनियर फेलो भी रह चुकी हैं। प्रयागराज के कटरा मोहल्ले की रहने वाली ऋचा सिंह ने स्नातक, परास्नातक व बीएड इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया है। साहित्य में विशेष रूचि रखने वालीं ऋचा कविताएं भी लिखती हैं। उनकी कई कविताएं प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं।