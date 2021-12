Hindi News

Local

Uttar pradesh

Prayagraj

Name Of Akbar Allahabadi Changed : The Feat Of The Higher Education Service Commission, In Front Of The Name Of The Timeless Cities, Instead Of Allahabadi, Prayagraj Was Written.

अकबर इलाहाबादी का बदल दिया नाम: उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का कारनामा, कालजयी शायरों के नाम के आगे इलाहाबादी की जगह प्रयागराजी लिख दिया

प्रयागराज 11 मिनट पहले



कॉपी लिंक

उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की वेब

जरा सोचिए, अगर अकबर इलाहाबादी का नाम बदलकर अकबर प्रयागराजी कर दिया जाए, तेग इलाहाबादी को तेज प्रयागराजी कहा जाए। राशिद इलाहाबादी को राशिद प्रयागराजी लिखा जाए? कैसा लगेगा? इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करने के बाद उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने उन कालजयी शायरों के नाम भी बदल डाले जिनके नाम के आगे इलाहाबादी टाइटल लगा था। आयोग ने “एबाउट इलाहाबाद” वाले कॉलम में अकबर इलाहाबादी, तेग इलाहाबादी और राशिद इलाहाबादी के नाम बदल दिए हैं। इसकी कड़ी आलोचना हो रही है।

आयोग की आफिशियल वेबसाइट पर बदल डाला नाम

उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट uphesc.org के “अबाउट अस” कॉलम में अबाउट इलाहाबाद सब कॉलम दे रखा है। इसे क्लिक करने पर एक पेज खुलता है जिसमें एबाउट इलाहाबाद लिखा है। उसपर क्लिक करने पर एक पेज खुलता है जिसमें प्रयागराज का इतिहास लिखा गया है। 462 शब्दों में लिखे गए इतिहास में जहां हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है उसमें अकबर इलाहाबादी को अकबर प्रयागराजी लिखा गया है। इसके अलावा तेज इलाहाबादी को तेग प्रयागराजी और राशिद इलाहाबादी को राशिद प्रयागराजी लिखा गया है।

अकबर इलाहाबादी को उनकी शायरी ने साहित्य जगत का कभी न डूबने वाला नक्षत्र बना दिया है। उनकी रचनाएं आज भी युवाओं की जुबान पर रहती हैं।

साहित्य जगत में हो रही कड़ी आलोचना

उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के इस बदलाव की साहित्य जगह में कड़ी आलोचना हो रही है। सोशल मीडिया पर आयोग का यह पेज खूब शेयर हो रहा है। लोग इलाहाबाद का नाम कदलकर प्रयागराज किए जाने तक तो सहमत हैं पर कालजयी साहित्यकारों के नाम के आगे इलाहाबादी की जगह प्रयागराजी करने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं।

यह तो इतिहास को मिटाने जैसा है-प्रो. राजेंद्र कुमार

मशहूर कथाकार राजेंद्र कुमार भी उच्चतर शिक्षा आयोग के इस बदलाव को मुखर्तापूर्ण बदलाव कहा है। उनका कहना है कि नाम को शहर का बदला गया है। अगर कोई कालजयी साहित्यकार अपने नाम के आगे इलाहाबादी लिखता रहा है और वहीं उसकी पहचान हो गई हो तो उसे कैसे बदला जा सकता है? यह तो इतिहास को मिटाने जैसा काम है। आयोग को इसे तत्काल ठीक करना चाहिए। यह निंदनीय है।

तेग कराची से इलाहाबाद पढ़ने आए थे और बाद में इलाहाबादी टाइटल अपने नाम के आगे लगाने लगे।

इतने बड़े शायर के नाम से कैसे कर सकते हैं छेड़छाड़

मशहूर शायर श्लेश गौतम कहते हैं कि अकबर इलाहाबादी को अकबर प्रयागराजी लिखना गलत हैं। अकबर इलाहाबादी ही उनकी पहचान है। भले ही बाद में इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया गया हो पर इतने बड़े शायर के नाम से आप कैसे छेड़छाड़ कर सकते हैं। यह गलत है और निंदनीय है।

क्या लिखा है इतिहास में आप भी पढ़ लीजिए

“During the 19th and 20th centuries, Hindi literature was modernised by authors like Mahadevi Varma, Sumitranandan Pant, Suryakant Tripathi 'Nirala' and Harivansh Rai Bachchan who have their origin in the city. These authors contributed a lot to literature with their writings. Besides Hindi literature, Persian and Urdu literature are also studied in the city. Akbar Prayagraj i is a noted modern Urdu poet, and Nooh Narwi, Tegh Prayagraj , Shabnam Naqvi and Rashid Prayagraj have their origin in Prayagraj “

इन कालजयी साहित्यकारों के नाम ही इनकी पहचान

राशिद इलाहाबादी निसार अहमद के पुत्रों में से एक हैं।

अकबर इलाहाबादी

अकबर इलाहाबादी का जन्म 16 नवंबर 1846 में बारा के एक सम्मानिक परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम सैयद अकबर हुसैन था। उनके पिता का नाम सैयद तफ्फजुल हुसैन था। शायरी की दुनिया में लोग उन्हें अकबर इलाहाबादी के नाम से जानते हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं आज भी लोगों की जुबान पर रहती हैं। हंगामा क्यों बरपा है भाई, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, दुनिया में हूं दुनिया का तलबगार नहीं हूं जैसी कालजयी रचानाएं लिखने वाले इकबर इलाहाबादी आज भी लोगों के जेहन में जिंदा हैं।

तेग इलाहाबादी

तेग इलाहाबादी जिनका असली नाम मुस्तफ़ा ज़ैदी था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले तेग विभाजन से पहले तक यही रहे और विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए। कराची में बैठकर शायरी करने वाले 'तेग' अपने नाम के आगे 'इलाहाबादी' होने की स्मृति को कभी नहीं भूल पाए।

राशिद इलाहाबादी

राशिद इलाहाबादी निसार अहमद के पुत्रों में से एक हैं। उनका जन्म जनवरी 1944 को इलाहाबाद जिले के लाल गोपालगंज के रावन में हुआ था। उनकी रचनाएं भारतीय और विदेशी पत्रिकाओं में प्रकाशित होती हैं। उनके कविता संग्रह 'मुट्ठी में आफताब' को यूपी उर्दू अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया है