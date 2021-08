Hindi News

Opportunity For Candidates Aspiring To Do ITI,Online Applications Sought Till August 28 For Training In Various Trades

आईटीआई करने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए मौका: विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षण के लिए 28 अगस्त तक मांगे गए आनलाइन आवेदन

प्रयागराज 41 मिनट पहले



आईटीआई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, प्रयागराज में एडमीशन के लिए मांगे गए आनलाइन आवेदन।

यूपी के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रयागराज के सरकारी एवं निजी प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश शुरू हो गया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। 04 अगस्त से 28 अगस्त 2021 की रात 12 बजे तक के बीच में इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगस्त 2021 से प्रारंभ सत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन के लिए बच्चों को http.www.scvtup.in पर जाना होगा। कोविड 19 की गाइड लाइन का अनुपालन करना होगा।

आनलाइन आवेदन करने की यह है प्रक्रिया

वेबसाइड पर जाकर वहां बने हुए लिंक "online Submission of Application for Session 2021&22" for Government/ private ITI" पर क्लिक करना होगा। जहां एक फॉर्म आ जाएगा। उसे ऑनलाइन सबमिट करना पड़ेगा। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नैनी प्रधानाचार्य एसके श्रीवास्तव ने बताया कि अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन से पूर्व ओटीपी से मोबाइल नंबर का सत्यापन कराना होगा। फार्म भरने के पश्चात उसे Preview वाले पेज पर अंकित करके "Proceed For Payment" के लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन भुगतान करना होगा। ऑनलाइन भुगतान डेबिट/ क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से किया जा सकता है। जिस हेतु यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पेमेंट गेटवे की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

आवेदन भरने के बाद फार्म का प्रिंट करा सकते हैं अभ्यर्थी

आवेदन शुल्क का भुगतान होने पर अभ्यर्थी अपने फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकता है। ऑनलाइन आवेदन में सहायता हेतु विवरण फार्म में वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रधानाचार्य एसके श्रीवास्तव ने बताया कि अभ्यर्थी अपना पूर्ण विवरण आवश्यकतानुसार भरने के बाद प्रिंट ले सकते हैं या फिर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए जो आवेदन शुल्क निर्धारित की गई है। जिसमें सामान एवं पिछड़ा वर्ग के लिए 250 और अनुसूचित/अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपये शुल्क है।

आईटीआई नैनी में उपलब्ध ट्रेडों में सीटों की संख्या

प्रधानाचार्य एसके श्रीवास्तव के मुताबिक पूरे जनपद में आईटीआई के विभिन्न ट्रेड में सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में करीब 1500 सीटें उपलब्ध हैं। जिनमें राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नैनी में इलेक्ट्रिकल कार में 108, फिटर में 120, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल में 96, आरएसी में 24, वेल्डर में 84, टर्नल में 80, मशीन ग्राइंडर में 16, इंस्ट्रुमेंटल मकैनिक में 24, वायरमैन में 40, ड्रॉफ्ट्समैन सिविल 26 और में ड्राफ्टस मैन मैकेनिकल में 32 सीटे उपलब्ध है।