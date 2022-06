Hindi News

रामपुर में डीएम के नाम से साइबर ठगी की कोशिश: लोगों के पास डीएम के नाम से आ रहे मैसेज, ऑनलाइन साइट से गिफ्ट भेजने की कर रहा मांग

रामपुर में लोगों के नंबर पर एक अलग तरीके का सायबर फ्रॉड करने की कोशिश की जा रही है। इसमें साईबर फ्रॉड करने वाला अपने आपको डीएम रामपुर रविंद्र कुमार मांदड़ बता रहा है। रविंद्र कुमार मांदड़ की फोटो डीपी पर लगा कर लोगों से हाय हेलो कर रहा है और अपने आप को जरूरी मीटिंग में बताकर ऑनलाइन साइट से गिफ्ट भेजने का आग्रह करता है। इसे अर्जेंट बताते हुए रामपुर में कई लोगों के पास इस तरीके के फ्रॉड मैसेज जब आने लगे तो लोगों ने डीएम रामपुर रविंद्र मांदड़ को इसकी सूचना दी।

ज्यादातर इंग्लिश में मैसेज भेजकर कर रहा गिफ्ट की मांग

How are you doing?, Where are you at the moment?, Alright. There is something I need you to please do for me urgently as I am currently attending to a very crucial meeting with limited phone calls, Are you familiar with Amazon pay gift card?, आप इन्हें ऑनलाइन साइट से प्राप्त कर सकते हैं वेबसाइट कृपया जांचें और वापस लौटें क्योंकि यह बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण है। , Kindly purchase and keep me posted इस प्रकार के मैसेज भेजकर आरोपी मांग कर रहा है।

ज्यादातर पत्रकारों के पास आए मैसेज

आज रामपुर में कुछ इस तरीके के मैसेज ज्यादातर लोगों के मोबाइल पर आए जिसमें जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ का नाम और फोटो लगा हुआ था। इस नंबर का व्यक्ति लोगों से हाल-चाल पूछ कर अपने आप को जरूरी मीटिंग में बता कर अमेजॉन गिफ्ट ख़रीद कर भेजने के लिए कह रहा है। सुरेश दिवाकर, इमरान हुसैन, रोहिताश मणि आदि कई लोगों के पास इस प्रकार के मैसेज आए जिनसे हाय हेलो करके ऑनलाइन साइट से गिफ्ट भेजने के लिए कहा गया। फ्रॉड करने वाले के मैसेज ज्यादातर पत्रकारों के पास आए।

डीएम ने कहा- मेरा इससे कोई लेनादेना नहीं

कुछ लोगों ने जिला अधिकारी को इस फ्रॉड के बारे में अवगत कराया। रामपुर में तेजी से इस प्रकार के मैसेज प्रसारित होने से लोगों में आपस में चर्चा होने लगी। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने बताया कि कोई व्यक्ति जिला कलेक्टर का नाम और डीपी लगा कर लोगों से अनुचित मांग कर रहा है, जिसका जिलाधिकारी कार्यालय से कोई लेना देना नहीं है। लिहाजा, ऐसे लोगों से सचेत रहने की अपील की गई है। साथ ही संबंधित व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।