सहारनपुर मंडल में 32% लोगों ने लगवाई कोरोनारोधी वैक्सीन:वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (WHO) की गाइडलाइन के आसपास भी दिखाई दे रहा मंडल का आंकड़ा, WHO के अनुसार तीसरी लहर से बचने के लिए 70% आबादी को टीका लगना चाहिए

Hindi News

Local

Uttar pradesh

Saharanpur

Circle Figures Are Also Visible Around The Guidelines Of The World Health Organization (WHO), According To WHO, 70% Of The Population Should Be Vaccinated To Avoid The Third Wave

सहारनपुर मंडल में 32% लोगों ने लगवाई कोरोनारोधी वैक्सीन: वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (WHO) की गाइडलाइन के आसपास भी दिखाई दे रहा मंडल का आंकड़ा, WHO के अनुसार तीसरी लहर से बचने के लिए 70% आबादी को टीका लगना चाहिए

सहारनपुर 2 घंटे पहले



कॉपी लिंक

टीकाकरण का फाइल फोटो

सहारनपुर मंडल की आबादी करीब एक करोड़ हैं। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली में अभी तक 32% लोगों को ही कोरोना से बचाव का टीका लगा है। जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (WHO) की गाइडलाइन के अनुसार, कोरोना की तीसरी लहर से सुरक्षित होने के लिए 70% लाभार्थियों का वैक्सीनेशन जरूरी है। सहारनपुर मंडल में दूसरी डोज मात्र 4% लोगों को ही लगी है। जबकि पहली 26% को लग चुकी है।

सरकार तीसरी लहर से लोगों को बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोनारोधी टीका लग सके, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग समय पर मेगा ड्राइव चलाती है। लेकिन इसके बाद भी सहारनपुर में मंडल की बात करें तो अभी तक लगाभग 1.03 करोड़ की आबादी में अभी तक 32,43,319 लोगों को पहली और दूसरी डोज लग चुकी है, जो कुल आबादी का 32% होता है। इसमें से 26,74,271 लोगों यानि 26% पहली और 4,04,050 यानि 4% लोगों ने दूसरी डोज लगवाई है। जो WHO की गाइडलाइन के आसपास भी दिखाई नहीं दे रही है।

सहारनपुर में 19% को लगी दूसरी डोज

जिला सहारनपुर की आबादी करीब 40 लाख बताई जा रही है। जिसमें अभी तक कुछ 15,57953 लोगों को पहली और दूसरी वैक्सीन लग चुकी है, जो आबादी का 38% होता है। पहली डोज 12,61,459 ( 31%) व दूसरी डोज 2,96,494 (7.41%) लोगों ने लगवाई है। यहीं नहीं मुजफ्फरनगर की कुल आबादी 48 लाख के करीब बताई जा रही है। अभी तक कुल आबादी का 11,70,063 (24%) को टीका लग चुका है। पहली 9,86,751 (20%) व दूसरी 1,83,14 (.38%) लोगों ने डोज लगवाई है। इसी प्रकार शामली की आबादी करीब 15 लाख के करीब बताई जा रही है। आबादी के हिसाब से अभी तक 5,15,303 (34%) लोग टीका लगवा चुके हैं। जिसमें पहली डोज 4,26,061 ने लगवाई जो आबादी का 28% हैं। जबकि दूसरी डोज 89,242 लोगों ने ही लगवाई है। जो आबादी का 5.94% होता है। यदि सहारनपुर मंडल में ऑलओवर बात की जाए तो यह WHO की गाइडलाइन के आसपास भी दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में तीसरी लहर के आने की आशंका प्रबल हो जाती है।

एडी हेल्थ डा.अनिता जोशी का कहना है कि सहारनपुर में मंडल में कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण के लिए अभियान लगातार चलाया जा रहा है। समय समय पर मेगा ड्राइव भी कराया जा रहा है। लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। लेकिन टीका लगवाने के लिए कोई गंभीर दिखाई नहीं दे रहा है। जल्द ही WHO की गाइडलाइन की आंकड़ें को छू लिया जाएगा