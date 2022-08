सीतापुर में युवती से छेड़छाड़ के बाद जामकर हंगामा:थाने में ज्ञापन देकर जा रहे करणी सेना के सदस्यों पर बांके से हमला

Hindi News

सीतापुर में युवती से छेड़छाड़ के बाद जामकर हंगामा: थाने में ज्ञापन देकर जा रहे करणी सेना के सदस्यों पर बांके से हमला

सीतापुर 21 मिनट पहले



सीतापुर में युवती से छेड़छाड़ के मामले में अब तूल पकड़ लिया है। मामला 2 समुदायों से जुड़ा होने के चलते स्थिति तनावपूर्ण है। सोमवार देर रात थाने से वापस जाते समय करणी सेना के सदस्यों पर आरोपियों ने हमला कर दिया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए थे। इससे नाराज होकर करणी सेना के सदस्यों ने परसेहरामाल चौराहे को जाम करके हंगामा किया।

लखीमपुर-सीतापुर मार्ग पर ग्रामीण लाठी लेकर पहुंचे। सड़क को जाम कर दिया।

घटना हरगांव थाना क्षेत्र के एक गांव का है। यहां की एक छात्रा कक्षा 9 में पढ़ती है। आरोप है की सेमरीभान गांव के जुनैद आलम पुत्र बुनियाद आए दिन स्कूल आते-जाते समय छात्रा से छेड़छाड़ करता था।

छेड़छाड़ की परिजनों को जानकारी होने पर उसका भाई भी साथ आने लगा। फिर भी आरोपी जुनैद छात्रा को परेशान करता था। सोमवार यानी 1 अगस्त को छात्रा को परिजन स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे थे।

आरोप है कि जुनैद आलम ने गुड्डू नेता, गुफरान, रकीब, कल्लन, बब्बन और मुस्तफा के साथ मिलकर युवती के परिवार वाले नीरज सिंह, सत्यम सिंह और विनीत सिंह की पिटाई कर दी थी। सोमवार शाम को सभी पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।

बाइक में बांका लगाकर किया हमला

घटना के अगले दिन मंगलवार शाम करणी सेना के सदस्यों ने थाने पहुंचकर आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। धारा बढ़ाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन थाने पर दिया। इसके बाद वापस जा रहे थे। सेमरीभान गांव के पास बाइक में बल्ली लगाकर बांका और लाठी-डंडों से हमला कर दिया।

हमले में करणी सेना के गोविंद और ऋषभ सिंह सहित 3 लोग घायल हो गए। इसके बाद करणी सेना के सदस्यों ने सीतापुर लखीमपुर मार्ग जाम लगाकर हंगामा काटा।

मारपीट के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा करते ग्रामीण।

3 CO पहुंचकर हालत को काबू किया

जाम की सूचना के बाद आसपास के गांवों के लोग भी इकट्‌ठा होने लगे। हालात बिगड़ते देख SP सीतापुर ने लहरपुर, खैराबाद, इमलिया सुल्तानपुर की पुलिस फोर्स, CO सदर प्रवीण कुमार यादव, CO सिटी पीयूष सिंह और CO लहरपुर सुशील कुमार सिंह को मौके पर भेजकर हालात को काबू कराने के निर्देश दिए। करणी सेना के जिलाध्यक्ष अजीत कुमार सिंह, महासचिव शुभम सिंह से बात की।

आरोपियों पर कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया। 3 घंटे बाद जाम खोला। CO सदर प्रवीण यादव ने बताया, "घटना में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है।