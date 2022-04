सीतापुर में सड़क सुरक्षा सप्ताह का राज्यमंत्री ने किया शुभारम्भ:जागरूकता रैली को रवाना कर छात्रों को बताए यातायात के नियम, अनफिट वाहनों पर की गई कार्रवाई

Hindi News

Local

Uttar pradesh

Sitapur

By Flagging Off The Awareness Rally, The Traffic Rules Were Told To The Students, PTO Took Action Against The Unfit Vehicles

सीतापुर में सड़क सुरक्षा सप्ताह का राज्यमंत्री ने किया शुभारम्भ: जागरूकता रैली को रवाना कर छात्रों को बताए यातायात के नियम, अनफिट वाहनों पर की गई कार्रवाई

सीतापुर 32 मिनट पहले



कॉपी लिंक

सीतापुर सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत वाहनों को रवाना करते राज्यमंत्री।

सीतापुर में आज परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। खैराबाद स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई सभागार में राज्यमंत्री नगर विकास राकेश राठौर (गुरू) द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारम्भ किया गया।

राज्यमंत्री ने इस दौरान यातायात नियमों को प्रचार करने वाले प्रचार वाहनों व बाइक जागरूकता रैली को झण्डी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुये राज्यमंत्री ने कहा कि मुझे जीवन का अनुभव है और आप सभी सड़क सुरक्षा के नियम अपनी आदत में शामिल कर लें जिससे सड़क दुर्घटना न हों।

छात्र-छात्रों को बताए यातायात के नियम

राज्यमंत्री राकेश राठौर गुरु ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सड़क हादसो को कम करने को लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि हेलमेट लगाना बहुत जरूरी है। एआरटीओ प्रशासन माला बाजपेयी ने कहा कि 18 से 24 अप्रैल के मध्य जनपद में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जायेगें।

उन्होने उपस्थित छात्र/छात्राओं को यातायात नियमो के पालन की शपथ दिलायी। चतुर्थ सड़क सुरक्षा सप्ताह के शुभारम्भ अवसर पर सड़क हादसो में घायलो को अस्पताल पहुॅचाने वाले गुड सेमेरिटन को सम्मानित किया गया। राज्य मंत्री राकेश राठौर (गुरू) द्वारा गुड सेमेरिटन अधिवक्ता विजय कुमार गुप्ता, मो आसिफ अन्सारी, अभिषेक कुमार को प्रशस्ति पत्र व अंग वस्त्र भेंट करसम्मानित किया गया।

अनफिट वाहनों पर की कार्यवाही

चतुर्थ सड़क सुरक्षा सप्ताह के प्रथम दिवस जागरूकता अभियान के साथप्रवर्तन की भी कार्यवाही की गयी। यात्रीकर अधिकारी शैहपर किदवई द्वारास्टडीवेल पब्लिक स्कूल की बिना फिटनेस चल रही दो बस UP 34 AT 0039 एवंUP 34 T 6151 का चालान काटा गया।

इसके साथ ही तुलसी श्रीपति विद्या मन्दिर कीबिना फिटनेस चल रही मैजिक UP 34 AT 9642 को सीज किया गया। इसके अतिरिक्त डग्गामार बस UP 31 AT 9642 को सीज किया गया साथ ही UP 31 AT 4825 बस काचालान काटा गया। पूर्व में स्कूल बसों को नोटिस जारी की गयी थी।