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प्रधानमंत्री आवास योजना:वाराणसी की लाभार्थी आरती देवी ने अपने नए मकान में CM योगी को किया आमंत्रित, बोली - पक्का मकान बन जाने से रिश्तेदार भी आने लगे है

वाराणसीएक घंटा पहले
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कमिश्नरी सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान वाराणसी के कुछ लाभार्थी CM योगी से जुड़े थे। - Dainik Bhaskar
कमिश्नरी सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान वाराणसी के कुछ लाभार्थी CM योगी से जुड़े थे।
  • 3169 लाभार्थियों को 20.61 करोड़ रुपए की धनराशि बैंक खातों में भेजा गया

CM योगी ने प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी) के लाभार्थियों के खाते में बुधवार को डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक एकाउंट में धन राशि को ट्रांसफर किया। कमिश्नरी सभागार में आयोजन के लिए VC को व्यवस्था की गयी थी। लाभार्थी आरती देवी से CM योगी ने बातचीत भी किया। आरती ने उन्हें अपने नये आवास में आने का निमंत्रण भी दिया।

CM योगी ने आरती से पूछा अब मेहमान आते है कि नहीं

VC के जरिये संवाद में CM योगी ने आरती देवी से पूछा आपका आवास बन गया है। तो क्या उसमें वे रहती हैं, जवाब में आशा देवी ने कहा कि वे अपने नए आवास में ही अपने परिवार के साथ रहती हैं। पहले वह झोपड़ी में रहती थी, लेकिन अब अपना पक्का मकान बन जाने से उनके यहां रिश्तेदार- नातेदार भी आने लगे हैं। आरती देवी ने अपने घर पर मुख्यमंत्री को आने के लिए आमंत्रित भी किया।

वाराणसी जनपद के 499 लाभार्थियों को प्रथम किस्त के रूप में 2.50 करोड़ रुपए, 480 लाभार्थियों को द्वितीय किस्त के रूप में 7.19 करोड़ रुपए तथा तृतीय किस्त के रूप में 2190 लाभार्थियों को 10.92 करोड़ रुपए सहित 3169 लाभार्थियों को 20.61 करोड़ रुपए की धनराशि सिंगल क्लिक में डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरण किया गया ।

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