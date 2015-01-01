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उड़ान पर कोरोना इफेक्ट:दीपावली पर फ्लाइट के टिकटों की कीमतें घटीं, वाराणसी से नई दिल्ली का किराया 4 से 5500 रुपए

वाराणसी16 मिनट पहले
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13 से 16 नवंबर तक वाराणसी-नई दिल्ली का किराया 5500 रुपए तक होगा। -फाइल फोटो।
  • कोविड के पहले एयरपोर्ट से 70 विमानों से 12 हजार से ज्यादा यात्री सफर करते थे
  • फिलहाल 25 से 30 विमानों से करीब 3 हजार तक ही यात्री ले रहे हैं फ्लाइट

दीपावली और भईया दूज के समय हवाई सफर करने वालो के लिए अच्छी खबर है। बाबतपुर एयरपोर्ट से नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद का किराया काफी कम हो गया है। रोजाना चलने वाले विमानों की संख्या में कमी के साथ पैसेंजर भी काफी कम हो गए हैं। दीपावली के समय यही किराया 12 से 15 हजार तक हो जाता था।

कोविड के बीच पाबंदियां हटने के बाद भी यात्रियों में कमी

वाराणसी से हैदराबाद का किराया 5 से 8 हजार रुपए तक है, जो पहले 8 से 12 हजार रुपए तक होता था। वहीं नई दिल्ली का किराया 4 से 5500 रुपए तक है। जो पहले 5 से 8 हजार रुपए तक होता था। पटना का किराया 3 हजार रुपए तक है। जो पहले 2500 रुपए से 5 हजार तक होता था। मुंबई का किराया 5 से 10 हजार रुपए के आस पास है। जबकि पिछले साल किराया 12 हजार रुपए तक पहुंच गया था।

एयरपोर्ट से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि कोरोना के चलते पैसेंजर बहुत कम हो गए हैं। बहुत से लोग जो वापस लौटे हैं, अब वो दूसरे जगह जाना नहीं चाहते। यात्रियों के मन मे कोरोना के चलते भय भी है।

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