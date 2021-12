Hindi News

AQI At 207 In Varanasi, AQI Beyond 400 In UP, Both Smoke And Dust Made The Situation Uncontrollable

नोएडा देश का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर: UP में AQI 400 के पार; ठंड, धुआं और धूल के मेल से वातावरण के हालात बेकाबू

वाराणसी



ठंडी हवा और धूल-धुआं के मेल ने उत्तर प्रदेश में प्रदूषण को जानलेवा बना दिया है। UP के आज 3 शहर ऐसे हैं जो कि प्रदूषण के सबसे गंभीर 'सीवियर' की कटेगरी में रखे गए हैं। रविवार की सुबह नोएडा में 432, गाजियाबाद में 417 अंक और ग्रेटर नोएडा में 415 अंक तक एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) चला गया। दिल्ली के 458 और फरीदाबाद के 444 AQI के बाद नोएडा देश का तीसरा सबसे प्रदूषित हवा वाला शहर बन चुका है। वहीं वेस्ट UP में कुल 10 शहर ऐसे हैं जिनका AQI 300 के पार चला गया है। इनमें बुलंदशहर 385, आगरा 379, मेरठ 384, फिरोजाबाद 372, मुजफ्फरनगर 363, हापुड़ 359 और बागपत 347 शामिल हैं। अब वेस्ट UP का पूरा हिस्सा ही भयानक प्रदूषण की चपेट में आ चुका है। यहां पर दम घुटने वाली हवा बह रही है।

PM2.5 और PM10 कण की मात्रा 500

इस समय हवा में सूक्ष्म और भारी दोनों तरह के प्रदूषकों की मात्रा काफी अधिक है। नोएडा में PM2.5 और PM10 कण की मात्रा 500 तक जा चुकी है। जबकि हानिकारक गैसें नाइट्रोजन आक्साइड 192 और कार्बन मोनो आक्साइड का लेवल 100 तक चला गया है। इसके उलट पूर्वांचल में हवा 'मॉडरेट' से 'खराब' की कटेगरी में ही है।

वाराणसी समेत पूर्वांचल में प्रदूषण की यह स्थिति

वाराणसी में रविवार को AQI 207 अंक और गोरखपुर में 145 अंक तक दर्ज किया गया। वहीं कानपुर में 156 अंक, प्रयागराज में 258 अंक और लखनऊ में 289 अंक तक AQI का लेवल गया। BHU में चेस्ट एंड टीबी रोग विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रो. एसके अग्रवाल का कहना है कि प्रदूषण के कारण श्वांस के मरीजों की संख्या अब बढ़ने लगी है। स्मोकिंग से कहीं ज्यादा हानिकारक शहरों की हवा हो चुकी है। घर के अंदर का भी वातावरण अब साफ नहीं रह गया है। इस संकट से बचने के लिए तत्काल पर्यावरण के मानकों का पालन लोगों को करना चाहिए।

मेरठ का तापमान 7°C पर

UP में ठंड थोड़ी कम हो गई है। हिमालय की ओर से आने वाली हवा की गति काफी मंद पड़ गई है। इस वजह से भी ठंड जोर नहीं पकड़ सकी। हालांकि आसमान में हल्के बादल भी हैं। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि जैसे ही नम हवा खत्म होगी, ठंडक अपने चरम पर पहुंचेगी। रविवार को UP का सबसे ठंडा शहर का मेरठ ही रहा। यहां का न्यूनतम तापमान 7°C तक गया। इसके बाद बरेली में 7.8°C और प्रयागराज में 9.3°C तक न्यूनतम तापमान रहा। वहीं झांसी में 9.5°C और वाराणसी में 9.8°C तक पारा गया। इस समय धूप के साथ हल्के-फुल्के बादल भी छाए हैं। जबकि, मेरठ की हवा में नमी 91% तो वहीं वाराणसी में यह 81% तक रही। मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्वांचल में 28 और 29 दिसंबर को बारिश का अनुमान जताया है। वहीं वेस्ट UP के शहरों में मौसम साफ बने रहने की उम्मीद है।