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वाराणसी:48 केंद्रों पर कल होगा कोरोना का टीकाकरण, DM ने चार दिनों में शत प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने का दिया निर्देश

वाराणसीएक घंटा पहले
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राइफल क्लब में DM कौशल राज शर्मा ने वैक्सीनेशन को लेकर रणनीति बनाया। - Dainik Bhaskar
राइफल क्लब में DM कौशल राज शर्मा ने वैक्सीनेशन को लेकर रणनीति बनाया।
  • कोविड वैक्सीन के साथ सोमवार से पोलियों के डोज को भी शुरू करने की तैयारी

कोरोना टीकाकरण में धीमी रफ्तार को लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के साथ बुधवार को DM कौशल राज शर्मा ने राइफल क्लब में बैठक किया। पहले चरण में दो दिन वैक्सीनेशन हो चुका है। अगले दो हफ्ते में चार दिन और वैक्सीन लगना है। कल सभी सेंटर और लाभार्थियों का लिस्ट भी फाइनल कर लिया गया है। 18000 स्वास्थ्यकर्मियों को टिका लगना है। अब तक 2075 लोगो को ही टिका लग पाया है।

वाराणसी में वैक्सीनेशन 65 से 70 प्रतिशत तक ही

DM कौशल राज शर्मा ने बताया हम लोगो का फोकस यही है कि दो हफ्ते में कुल चार दिन टीकाकरण होना है। 28 और 29 जनवरी को वैक्सीनेशन होगा। सभी को निर्देश दिया गया है कि स्वास्थ्यकर्मियों को मैसेज और काल के जरिये दिन - तारीख, समय बता दिया जाये। परसेंटेज और बढ़ाये।

13 जनवरी कोविशिल्ड की 20,980 और 20 जनवरी को 16,500 डोज मिला है। जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 21,858 है। इनमें से 21,381 लोग स्वस्थ हो चुके है। 375 लोगो की मृत्यु हो चुकी है। PM मोदी ने 22 जनवरी को पांच फ्रंट लाइन वर्करों से वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये बात भी किया था।

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